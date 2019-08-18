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"Hoşgörü kültürümüz geçmişte daha çok yüksekti"

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Denktaş, “Demokratik yaşantımız henüz bugünkü kadar özgür değil. Buna rağmen anlıyorum ki hoşgörü kültürümüz bugünden çok daha yüksek” diyerek ülkedeki hoşgörü kültürünün geçmişte daha çok yüksek olduğunu vurguladı

"Hoşgörü kültürümüz geçmişte daha çok yüksekti"
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, tiyatro oyunuyla ilgili yaşananlara baktığında, ülkedeki hoşgörü kültürünün geçmişte daha çok yüksek olduğunu kaydetti. Denktaş, “Demokratik yaşantımız henüz bugünkü kadar özgür değil. Buna rağmen anlıyorum ki hoşgörü kültürümüz bugünden çok daha yüksek” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, yazılı bir açıklama yaparak, Yönetmen - Yazar Yaşar Ersoy’un ’"Yangın Yerinde Kabare" adlı oyunuyla ilgili yaşanan sansür olayını değerlendirdi.

Denktaş, 1970’li yıllarda babası Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş ve kardeşi merhum Raif Denktaş ile birlikte tiyatroya gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

“Demokratik yaşantımız henüz bugünkü kadar özgür değil. Buna rağmen anlıyorum ki hoşgörü kültürümüz bugünden çok daha yüksek. Oyunun adını hatırlamıyorum. Yaşar Ersoy sahnede ve oyunun bir bölümünde ‘Raif oğlu Rauf, Rauf oğlu Raif, Raif oğlu yine Rauf hiç sonu yok mu’ diye bir replik geliyor sahneye… Babam gülerek ‘vay deyyus’ diyerek alkışlıyor. Oyun bitiyor ve ayakta alkışlayarak ayrılıyoruz. Aradan yıllar geçmiş... Demokrasimiz gelişmiş ama Yaşar Ersoy'un bakanlık tarafından gelen istek üzerine emek vererek yazdığı bir oyun, bir hükümet döneminde onaylanırken yeni hükümet döneminde reddediliyor. Neden böyle diye düşünüyor insan... Benim aklıma tek bir neden geliyor. Her konuşmasında çoğumuzu kahkahalara boğan bir Başbakanımız varken, ondan daha komik ama ayni zamanda düşündürücü olacağına inandığım bir oyun sahnelenemez. Oyunun içeriğini okumadım. Sahnelendiğinde mutlaka izleyeceğim.”

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