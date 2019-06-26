“Hiçbir koalisyon iyi bir temelle kurulmaz”

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu, BRT’de yayınlanan Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu Birinci Boyut’a konuk olarak, vatan haini kelimesi üzerine yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

HP Milletvekili Manavoğlu, neden halen daha Özgürgün ile ilgili kurulan komitenin başkanının belirlenmediğine ilişkin de konuştu…

İşte Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar…

“ÖZGÜRGÜN İLE İLGİLİ KURULAN KOMİTENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 19 AĞUSTOS OLACAK”

“Özgürgün ile ilgili kurulan komitenin başkanlığı meselesinde bir konsensus sağlanamadı.Aslında sağlanması gerekirdi. Bu konuda UBP’nin daha anlayışlı olması gerekirdi bir konsensus sağlamamız açısından. Sonuç olarak kendi partilerinden bir milletvekilinin dosyasıdır. Taraflı olacaklarını demiyorum bir irade ortaya koydular. Daha rahat olunması için komitedeki toplantılarının durumu açısından bence UBP’nin Başkan olmaması gerekir. Bizden biri olsun dedik ancak bir türlü uzlaşamadık. O yüzden Komite üyesi olan UBP Genel Sekreterinin yurt dışından gelmesini bekleyeceğiz ve seçim yapacağız. CTP çekimser davranacağını söylüyor ama farklı da davranabilirler. Belli değil artık o günkü duruma göre göreceğiz. Ancak CTP’den farklı davranmasını da beklerdim. Hakem olarak araya girmeleri gerekirdi.Ancak CTP tarafsız kalmak istedi. HP olarak ben başkanlığa Mesut Genç’i önerdim. UBP’den de Yasemin Oğuzhan Hasipoğlu’nu önerdi. Ersan beyi bekliyoruz sonuçlanması için. Bu komitenin çalışmalarının başlangıç tarihi 19 Ağustos olacak”….

“Yargı bağımsız zaten. Savcılıkta Anayasal bağımsız kuruluştur. Polis daha farklı çalışmaktadır. Doğrudur siyasi otorite müdahale etmemesi gerekir. Ama neden? Ülkenin menfaati ve önünün açılması için hızlandırmalısınız bazı şeyleri. Aslında hepsini hızlandırmak lazım”.

“POLİSE YARDIMCI OLUN BU ARAŞTIRMA DOSYALARININ HIZLANDIRILMASI İÇİN”

“Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi. Dünkü konuşmamda da aslında başka birçok dosyanın da çok hızlı bir şekilde Savcılığı ve Polisi bizim cesaretlendirip, hızlı bir şekilde bitirmelerini sağlamamız lazım. Yani geçmişten günümüze gelen kurulu bir düzen var. Tabi ki siyasi değil, bağımsızdır bu kuruluşlar. Küçük bir ülke olmanın verdiği dezavantajları da yaşıyoruz. Herkes ya birbirinin komşusu, gerek polisini tutun, yargıcını tutun, hakimini akrabası çıkabiliyor.O yüzden bu konularda adım atmakta kurumlarımız biraz geri duruyor. Yani gereğini yapmıyor demiyorum. Geri duruyor. Ama en büyük problemlerden bir tanesi bana bunu daha yeni milletvekili olduğumda Yüksek Mahkeme Başkanı Narin hanım söylemişti. Polise yardımcı olun bu araştırma dosyalarının hızlandırılması için…. Polisin belli bir sayıda bu konularda elemanı var. Bu güçlendirmeyi senelerdir yapamadık”…

“Polis’te diyor ki yetiştiremiyorum.Yani işte Taşkent Kooperatifi, Lefkoşa Türk Belediyesi dosyaları var vs. O var, şu var. Ama bu işi yapan topu topu 23 kişi bulunuyor. Çok dosya var. Mali polis için konuşursak yüzlerce Nijerya mafyasının başka hikayeleri var. Serbest bölgede postalar var. Kişilerin adına açılmış birçok hesapta özellikle Afrikalılarla alakalı başka sıkıntılar mevcut. Onların incelenmesi gerekiyor”….

“ÖZGÜRGÜN DOSYASINDA POLİS HIZLI ÇALIŞMIŞTIR”

“Aslında araştırma dosyalarının geneli için özel bir masa oluşturulmalı. Şimdi Özgürgün dosyasında polis hızlı çalışmıştır. Emareler hızlı gelmiştir. İstendiğinde verilmiştir. Yani mesela Sayın Özgürgün’ün polis evime geldi olayı da anladığı kadarı ile kendisini ifade vermesi için çağırdılar, gelmdiği için de gittiler. Yoksa evine kapatmak için gitmediler. Bu olayın uzamaya müsemma vermemek için polisin de gereğini yapması gerek”….

“VATAN HAİNİ DENİNCE HERKESİN AKLINA O GİBİ DÜŞÜNCELER GELİYOR”

Manavoğlu, vatan haininin sadece ülkesinin istihbarat bilgilerini başka ülkelere vermek olmadığını, vatanın yüksek menfaatlerinin doğrultusunda çalışmayan, zarar vermeye çalışan kişi olduğunu savundu.

İşte Milletvekili Manavoğlu’nun bu yöndeki ifadesi..

“Vatan haini dediğimizde bunun sözcükte bir yeri vardır. Açsın herkes baksın. Vatan haini demek yalnızca gidipte ülkesinin istihbarat bilgilerini başka ülkelere satan değildir.

Şimdi herkesin aklına o gibi düşünceler geliyor. Yani işte bu ülkede yaşıyorsunuz ama gidiyorsunuz en büyüjk düşmanla işbirliği yapıyorsunuz bu nedir? Vatan hainliği tamam. Ama vatan haininin sözcük anlamına baktığınızda okuyun cümlede ne diyor? Vatanın yüksek menfaatlerinin doğrultusunda çalışmayan, zarar vermeye çalışan kişidir. Ben de diyorum ki! Eğer biz bu konuşmaları yapmaya devam edersek, bir dosya geldi niçin diğerleri gelmedi diye savcılığı, polisi suçlarsak daha sonra yargıyı bile suçlamaya kadar gidersek o zaman bu vatana en büyük ihanettir”….

“BEN BURAYA SİNMEK İÇİN GELMEDİM”

“Benim sokaktaki vatandaştan aldığım tepkiler tamamen olumludur. Benim amacım ülkemi daha iyi bir yere getirmek. Sus konuşma da başına birşey gelecek dediler bana. Ben buraya sinmek için gelmedim. Amacım milletvekilliğini meslek edinme olsa sineyim. Amacım, HP ile ülkenin önünü açmak, hesap verebilir bir yönetim şeklini sunmaktır”...

“BAŞKALARININ DÜRTMESİYLE, DOLDURUŞA GELENLER KENDİLERİNİ YANLIŞ YOLA SÜRÜKLEYECEK KONUŞMALARDAN KAÇINILMALI”…

“Hiç bir koalisyon iyi bir temelle kurulmaz. En güzel hükümet etme tek başına hükümet etmedir. Ama biz bunu da beceremeyen bir ülkedeyiz. Ne olmuştur? Tek başına kimler hükümet kurdu? UBP peki tek başına olan bir hükümette o çalkalanma niçin oldu? Ben biliyorum ama burdan söylemeyim. UBP ile alakalı bir konuyu konuşmak istemem. Artık UBP içerisinde bu gibi düzensizlikleri, istikrarsızlıkları artık kabullenemeyecek büyük bir kitle var. Bunların birçoğunu da ben tanıyorum. Bu insanlardan bu şikayetleri ben duyuyorum. Ve çok da haklıdırlar. Bu sıkıntılar eski partilerin hepsinde vardır. Parti içi kavgalara artık bu ülkede son verilmesi lazım. Bu ülkenin çıkarı için birlik-beraberlik gerekir”…