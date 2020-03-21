"Herkesi sağduyuya çağırıyorum"

Başbakan Ersin Tatar, bugün sabah İngiltere’den ülkeye getirilen öğrencilerin yerleştirilmek istendiği Dikmen'deki öğrenci yurdunu ziyaret etti ve burada yaptığı açıklamada “Herkesi sağ duyuya çağırıyorum. Bu büyük yatırıma haksızlık yapıldı. Ayıptır. Zaman siyaset yapma zamanı değildir. Buraya gelip insanları kışkırtmak hiç yakışık değil” dedi

Başbakan Ersin Tatar, herkesi böylesi zor bir dönemde sağduyulu olmaya çağırarak, “Halkımızı sağduyuya çağırıyorum. Bugün birlik olma günüdür, siyaset yapma günü değildir, asla kışkırtmalara gelmeyelim” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, bugün sabah İngiltere’den ülkeye getirilen öğrencilerin yerleştirilmek istendiği Dikmen'deki öğrenci yurdunu ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, kaç gündür Vakıfların malı olan ve bir sendikaya kiralanan Dome Otel ile görüştüğünü ancak otelin kendilerine verilmediğini ifade etti.

Bugün yaptığı görüşmede otelin bir kısmının ancak yarına verilebileceğinin söylendiğini, bunun yanında bir takım otellerle görüştüklerini ancak herkesin kendine göre bir takım sıkıntıları olduğunu anlatan Tatar, ancak bugün Dikmen’deki öğrenci yurdu ile ilgili “kışkırtmalar olduğunu ve bunların yakışıksız olduğunu” kaydetti.

Buraya büyük bir yatırım yapan aileye de haksızlık yapıldığını ifade eden Tatar, bu konuda Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi.

“ÖZÜR DİLENECEK BİR DURUM YOK”

“Herkesi sağ duyuya çağırıyorum. Bu büyük yatırıma haksızlık yapıldı. Ayıptır. Zaman siyaset yapma zamanı değildir. Buraya gelip insanları kışkırtmak hiç yakışık değil” diyen Tatar, şunları kaydetti:

“Ben olayı sabah sabah çözüp buraya geldim. Bu bir oyundur, bir kışkırtmadır, bu işin içinde pis ve beni üzen bir siyaset olduğunu müşahede ettim. Halkımız değerlendirsin. Olacak iş değil üzülüyorum. Böyle bir ortamda uçak selametle geldi, teşekkür edeceklerine acayip mesajlar, hükümete Başbakana hakaretler, ben özür dilemiyorum, birileri özür dilemiş bizim adımıza, ben kabul etmiyorum, özür dilenecek bir durum yok, ben teşekkür bekliyorum. İsteyen istediğini söylesin.”

Başbakan Tatar, otellerin “müşterisi var” diye odalarını vermek istemediğini, ancak Vakıfların malı Dome Otel’i bile alamadığını, sendikanın vermediğini anlattı ve oteli kiralayan dönemki hükümeti eleştirdi.

Dikmen’de yapılan yatırımı tebrik eden ve her zaman kendi insanlarına yatırımlara ve yatırımcılara sahip çıkacaklarını belirten Tatar, “Bugün yapılanlar haksızlıktır, kışkırtmadır. Böyle zor günlerde bu yapılamaz. Halkımızı sağduyuya çağırıyorum. Asla kışkırtmalara gelmeyelim bugün siyaset yapma günü değildir. Bütün insanlarımızı isteyen herkesi ülkesine getirdik getirmeye çalıştık.” dedi.

Tatar, konuşmasının ardından öğrenci yurdunu da gezdi.