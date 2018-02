“Her zaman halkın içinde olmaya devam edeceğiz”

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay “Biz Halkın Partisi olarak bir söz vermiştik. Her zaman halkın içinde, halkın arasında olmaya devam edeceğiz demiştik. Sözümüzde duruyoruz, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye, notlarımızı almaya devam ediyoruz.

Halkın Partisi (HP), hükümetin güvenoyu alması ertesinde başlattığı köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde hafta sonu İskele merkez, Mehmetçik ve Kaplıca bölgelerini ziyaret etti. HP yetkilileri ziyaretlerde, vatandaşların sıkıntılarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Geçmişte siyasiler, vatandaşları sadece seçim zamanlarında hatırladılar. Seçim bitince köylerimize, bölgelerimize ne gelen oldu ne de giden” diyerek, şunları ifade etti:

“Biz Halkın Partisi olarak bir söz vermiştik. Her zaman halkın içinde, halkın arasında olmaya devam edeceğiz demiştik. Sözümüzde duruyoruz, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye, notlarımızı almaya devam ediyoruz.

“ANCAK...”

Ancak bundan sonra sadece not almıyoruz, aynı zamanda sorunların çözümü konusunda inisiyatif de alıyoruz. Hükümetin ortağı konumundayız. Haklı olan, toplum yararına olan talepleri sırasıyla yerine getireceğiz. Tek derdimiz, bu memleketin ileriye gitmesidir.”

Ziyaretlere İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, HP milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay ve HP gönüllüleri katılarak, halkın sorularını yanıtladı.

ATAKAN: “YOL YAPIMI PROJELERİNİ TEKER TEKER HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Ziyaretler sırasında vatandaşların sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, vatandaşların can güvenliklerini önemsediklerini, bu nedenle de yol projelerini hayata geçirmek için görevi devralır almaz kolları sıvadıklarını söyledi. Atakan, “Yol yapımı projelerini teker teker hayata geçiriyoruz” dedi.

Atakan ayrıca, geçmiş hükümet döneminde yasalara aykırı şekilde verilen turistik taşıma izinlerinin bir bölümünü iptal ettiklerini, ama bununla da yetinmeyerek bu yanlışların yapılmasında sorumluluğu olanlar varsa o konuda da gereğini yapmakta kararlı olduklarını vurguladı. 46 kiralık araç işletme iznini iptal ettiklerini anlatan Atakan “Yapanın yanına kar kalmaması bizim için çok önemlidir, bu bizim Halkın Partisi olarak verdiğimiz sözün de gereğidir” dedi.

BAYBARS: “ALTYAPI EKSİKLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİZ”

İskele ziyareti sırasında, yıllar önce verilen kırsal kesim arsalarına evini yapıp yerleşen ve orada yaşayan vatandaşların halen daha yolunun olmadığının hatırlatılması üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bu ve bunun gibi halkı mağdur eden altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve kırsal kesim arsalarına yapılmış olan konutların temel ihtiyaçlarının karşılanması için adım atmaya başladıklarını belirterek, şöyle dedi:

“Sonuçlanan ve sonuçlanmak üzere olan altyapı ihaleleri var. Yakında bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz. Öte yandan, kırsal kesim arazisi dağıtılması yaklaşımını doğru bulmadığımızı, bunun geçmişte bazı adaletsizliklere neden olduğunu, en azından bundan sonra bu yaklaşımı terk edeceğimizi söylemeliyim. Biz kolay konut edindirme yaklaşımının hayata geçirilmesini, gençlerimizin boş ve altyapısı olmayan araziler alıp sıkıntı çekmeleri yerine makul ölçülerde sosyal konut almalarına yardımcı olmayı tercih ediyoruz. Bu konuda, geçmişte söz verdiğimiz üzere, bir çalışmamız olacak. Amacımız; yakın bir gelecekte bu konuda sizlere güzel haberler verebilmektir.”

Açıklamada, HP yetkililerinin seçim sonrasındaki ilk ziyaretlerini Paşaköy ve Alsancak’a yaptığı da belirtildi.