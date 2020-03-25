“Her şeyimiz yeniden şekillenecek”

CTP Milletvekili Fikri Toros: “Sadece sağlık sistemimizi değil, ekonomi, siyaset, eğitim ve kültürümüzü yeniden şekillendirecek bir süreçten geçiyoruz”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Koronavirüs nedeniyle kaos yaşanan ülkedeki sağlık sorunlarının yanı sıra, ortaya çıkan ekonomik ve kültürel krizlerle de mücadele edilebilmesi için ne yapılması gerektiğiyle ilgili sosyal medya hesabından görüşünü bildirdi.

Kamu ve özel sektörde çalışanlar, emekliler ve dar gelirliler başta olmak üzere tüm kesimlerin hükümetten bu krizin etkilerini hafifletecek bir ekonomik paket beklediğine dikkat çeken Toros, Koronavirüs salgınının son 100 yılın en kötü küresel salgını olduğu ve birçok krize yol açtığını söyledi.

Toros, bu krizi hükümetin tek başına yönetebileceği bir krizden öte olduğunu kaydederek, hane halkından kamu maliyesine kadar her kesimin yaşamakta olduğu ve artarak devam edeceği kesin olan sorunların, ülkemizin yakın geleceğini yeniden şekillendirecek bir boyutta olacağını söyledi.

“Sadece sağlık sistemimizi değil, ekonomi, siyaset, eğitim ve kültürümüzü yeniden şekillendirecek bir süreçten geçiyoruz” diyen Toros, sınırlı kaynaklara dayalı olacağına kesin gözle bakılabilecek kriz yönetimi kapsamında alınacak olan sosyal ve ekonomik kararların, orta ve uzun vadede ülke genelinde yaratacağı etkileri de dikkate alarak, yürürlüğe koymak gerektiğine değindi.

CTP Milletvekili Toros, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sıcak savaşlardan sonra ilk kez, emek ve özel sektör temsilcisi örgütlerinin yanı sıra, siyasi partilerden oluşan bir ulusal kriz yönetimine duyulan ihtiyaç kesindir. Bunun daha fazla gecikmeden kurulması, güçlerin birleştirilmesi, görev dağılımı ve sorumluluğun paylaşılması en büyük dileğimdir.”