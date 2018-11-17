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"Hedefimiz, güçlü UBP, güçlü KKTC’dir.”

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"Hedefimiz, güçlü UBP, güçlü KKTC’dir.”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP’nin önünde yoğun bir çalışma dönemi olduğunu kaydederek, “Hedefimiz güçlü UBP ve güçlü KKTC’dir” dedi.
Tatar, yazılı açıklamasında, UBP’nin 21’nci olağan kurultayıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Süreç, dün Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesiyle büyük ölçüde tamamlandı. Geriye sadece Genel Sekreter yardımcılarının belirlenmesi kaldı” ifadelerine yer verdi.
“Biz biriz, birlikte yürüyeceğiz” diyen Tatar, seçimlere katılanlara UBP’ye ve demokrasiye katkılarından dolayı teşekkür ederek, parti yönetimine seçilenlere başarı diledi.
Genel Başkanı Tatar, şunları da kaydetti:
“Yeni Genel Sekreterimiz, Merkez Yönetim Kurulumuz ve Parti Meclisimizin önünde yoğun bir çalışma dönemi vardır. Hedefimiz 2019 bütçe görüşmelerine ülkemiz için yararlı katkı sağlamak,  buna paralel olarak partimizi hızla kurumsallaştırmak, komisyon çalışmalarımızı başlatmaktır. Hedefimiz, KKTC ekonomisini kalkındırmak, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek, Halkımızın Kıbrıs konusundaki özlem ve beklentilerinin gerçekleşmesi yönünde adımlar atmaktır. Hedefimiz, güçlü UBP, güçlü KKTC’dir.”
 

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