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“Hedef güçlü bir ana muhalefetle hükümeti yıkmak”

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Hedefinin güçlü bir ana muhalefet oluşturarak hükümeti yıkmak ve UBP’yi tek başına iktidara taşımak olduğunu söyleyen başkan adayı Atun, UBP’de gençlerin hak ettiği yeri bulamadığını, partinin gençlerle kucaklaşmasını, kadınların daha etkin olmasını sağlayacağını vurguladı

“Hedef güçlü bir ana muhalefetle hükümeti yıkmak”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı adayı Sunat Atun, 21’inci Olağan Kurultay’da yaptığı konuşmada, hedefinin; güçlü bir ana muhalefet oluşturarak hükümeti yıkmak ve partisini tek başına iktidara taşımak olduğunu belirtti.
Atun, genç yaşta siyasete girdiğini, verilen görevleri hak, dürüstlük, adalet içinde yerine getirmeye çalıştığını, devletçiliği ve örgütçülüğü büyüklerinden öğrendiğini söyledi.
“Alnım açık, başım dik olarak aranızdayım” diyen Atun, bakanlık yaptığı dönemlerde önemli projelere imza attığını, 2-3 milyar yatırım yapıldığını belirtti.
Atun, hükümet icraatlarını eleştirerek, “Bıraktığımız mirası tüketmeye başladılar” dedi.
Kablo ile elektrik, su gibi projelere değinen Atun, kendi bakanlık döneminde hazırlanan, imzalanan bazı projelerin yarım kaldığını, ancak iktidara geldiklerinde o projeleri de tamamlayacaklarını ve halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.
Türkiye’den gelen suyun fiyatının artmadığını, ancak şu anda elektrik ve gazın fiyatında ciddi artış yaşandığını söyleyen Atun, başlattıkları projelerle ülkenin ilerlediğini belirtti.
“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”
Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde esnaf, girişimci gibi yaklaşık 10 bin kişinin 1.2 milyar TL kaynak kullanmasını sağladıklarını söyleyerek, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi. 
Parti örgütlerini güçlendireceğini, birliği tesis edeceğini kaydeden Atun, UBP’de gençlerin hak ettiği yeri bulamadığını, partinin gençlerle kucaklaşmasını, kadınların daha etkin olmasını sağlayacağını söyledi.
Atun; çevre, aile, sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlarda komisyonlar kuracağını dile getirerek, kararlı, güçlü, dürüst bir şekilde partiyi geleceğe ve yeni ufuklara taşıyacağını belirtti.
Hükümete de eleştirilerde bulunan Atun, “1983’ten bu yana tarihin en kötü, plansız ve beceriksiz hükümeti ile karşı karşıyayız” dedi.
Atun, bundan sonraki hedefinin; güçlü bir ana muhalefet oluşturarak hükümeti yıkmak ve UBP’yi tek başına iktidara taşımak olduğunu söyledi. 

 

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