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"Hayvancılık bölgesi ve ova yollarıyla ilgili projeler hazır"

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"Hayvancılık bölgesi ve ova yollarıyla ilgili projeler hazır"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları, Meriç ve Dilekkaya köylerini ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerle ilgili projelerini anlatan Karavezirler, Meriç ve Dilekkaya halkının daha yoğun olarak çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığına dikkat çekerek hayvancılık bölgesi ve ova yollarıyla ilgili projelerinin hazır olduğunu belirtti.

“YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRATLE BAŞLAYACAK” 

Karavezirler, projelerin köy sakinlerinin öncelikleri dikkate alınarak süratle hayata geçirileceğini, çevreyle ilgili sorunların tek tek tespit edildiğini ve uzman ekiplerin de katkısıyla projeler hazırlandığını vurguladı.

“Bölgemizi sağlıklı ve güzel bir yapıya kavuşturmak için çevre kirliliğine son vermek ve yeşillendirme çalışmalarına süratle başlayacağız” diyen Karavezirler, gittikleri her yerde halkın ilgi ve desteğine mazhar olduklarını belirterek teşekkür etti.

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