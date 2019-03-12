"Hayvancıların isyanına kulak verilmesi gerek"

Meclis Genel Kurulu'nda UBP Milletvekili Dursun Oğuz da “Tarım ve Hayvancılık” konularında konuştu. Oğuz, konuşmasının başında hayatını kaybeden eski UBP Genel Başkanı İrsen Küçük’ü anarak, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Oğuz, ülkede turizm ve eğitimin ardından tarım sektörünün en büyük sektör olduğunu ve suyun ziraatta kullanılmaya başlamasıyla da daha da büyüyeceğine inanç belirterek, tarım ve hayvancılık sektörüne daha fazla önem ve ilgi gösterilmesi gerekliliğine değindi.

Oğuz, hayvancıların eylemine değinerek, hayvancıların isyanına kulak verilmesi gerektiğini, ayrıca hayvancılık ile ilgili plan ve programların hızlandırılmasını, yerleşim yerlerinden uzakta bu faaliyetlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Dursun Oğuz, hayvancılık sektöründe sıkıntıların arttığını, küçükbaş hayvan sayısının düşmemesi gerektiğini ifade ederek, ülkede hayvancılıkla ilgili hedefin planlamanın ne olduğunu sordu.

Toprak Ürünleri Kurumu ve Süt Ürünleri Kurumu’na da önem verilmesinin üretici ve halkı koruyacağını ifade eden Oğuz, özellikle tohum konusunda stokların bu yıl gerçekleşen yağışlara da bakılarak yapılmasının önem taşıdığına işaret etti.



ŞAHALİ: “POLİS SADECE EVRAK KONTROLÜ YAPTI”

Oğuz’u yanıtlamak üzere kürsüye gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, İrsen Küçük’ün vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi, ailesine başsağlığı diledi.

Şahali, hayvancıların eyleminin engellenmediğini, demokratik bir şekilde eylemin yapıldığını ancak başarısız olduğunu, araçların evrakları tamam olmadığı için trafiğe çıkamadıklarını söyledi.

Tarımsal üretim araçlarının yol ruhsatları ve sigortalarında eksiklik bulunduğu için araçların yola çıkamadığını, polisin sadece evrak kontrolü yaptığını, hiçbir aracın men edilmediğini ifade eden Şahali, eylemin süt konusu ve gelir desteği kalemlerine karşı yapıldığını ifade ederek, hayvancılıkta, gerçekten bu işi yapanın, gerçekten sadece bu işten gelir sağlayan kişilerin desteklerden yararlanması için yeniden şekillenmenin şart olduğunu kaydetti.

Şahali, işin verimliliği, kalitesi için de çalışma yapıldığını, işletmelerin belirlenmesi için de ayrı çalışmalar yapıldığını anlatarak, küçük işletmelerin ve aynı bölgede bulunan işletmelerin kooperatifleşmeye önem verilmesinin gerekliliğine değindi.

Eylemin ardından devletin ödemelerle ilgili yaptığı girişimler ve attığı adımları anlatan Şahali, attıkları adımın doğru adım olduğunu, bu yönde atılacak adımların gerekliliğine değindi, siyaset düşünerek bir adım atmadıklarını, hakikat üzerinden gittiklerini söyledi.

“TÜM SEKTÖRLERE EŞİT ÖNEM VE DESTEK VERMELİYİZ”

Erkut Şahali, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yanında seracılık, narenciye, arıcılık gibi tüm tarım sektörüne destek verdiklerini ve tarım sektörü yenilenirken tüm sektörlere eşit önemin ve desteğin verilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Tarım sektörü ve hayvancılığa verdikleri destekleri anımsatan Şahali, geleceğe yönelik hükümetin tarım ve hayvancılık sektörü için plan ve düşüncelerini anlattı.

Hellim konusunda da küçükbaş hayvancılık, hayvan varlığının artırılması ve hastalıkların önlenmesi için de çalışmaları olduğunu ifade eden Şahali, bu konuda karar verme aşamasında olduklarını kaydetti. Hellimin coğrafi tescili konusunda da gerekli girişimlerin sürdüğünü ifade eden Şahali, pazarlama arayışı, hayvan varlığının artırılması ve kalite artırılması çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Şahali, sano desteğinin de süreceğini, tohumluk için gerekli girişimlerin sürdüğünü, ülkede en verimli dönemin yaşanmasını beklediklerini, rekoltenin 65 bin tondan 85 tona çıkmasını beklediklerini ifade ederek, bu bereketin sürmesini temenni etti.

Akaryakıt desteği, doğrudan gelir desteği çalışmalarının sürdüğünü, kuru tarımda kuraklık ile ilgili Genel Tarım Sigortası Fonu ödeme şekilleri ve beyanları hakkında bilgi veren Şahali, ödememelerin zamanında yapılması için zamanında beyanın da önemli olduğunu kaydetti.

KURAKLIK BEYANI İÇİN BİR GÜNLÜK SÜRE

Tarım Bakanı Şahali, önümüzdeki Perşembe günü kuraklık tazminatından yararlanamayanların yararlanabilmesi için son bir gün beyan süresi vereceklerini söyledi.

Dursun Oğuz da yeniden söz alarak, üreticilerin sokağa çıkmasını hiçbir zaman istemediklerini ifade ederek, tarım sektöründe Şahali’nin bu kadar olumlu söylemine karşın üreticinin neden sokakta olduğunu anlayamadığını söyledi.