Hamzaoğluları'ndan Karpaz sitemi

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde Karpaz bölgesinin sorunlarına değindi. 44 yıldır Karpaz’da yaşadığını söyleyen Hamzaoğulları, bu sürede bölgeye sadece bir defa dahiliyeci gönderildiğini kaydetti.

“44 yılın sonunda artık biz de KKTC’nin insanları olarak hizmet istiyoruz” diyen Hamzaoğulları, bölgedeki sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşandığını anlattı.

Hamzaoğulları, Erenköy Sağlık Merkezi’ndeki tahlil ekipmanının bölgeden alınıp başka bir yere transfer edildiğini söyledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nin batısından başlayan bir yol yapılmasını talep ettiğini anlatan Hamzaoğulları, bunun yapılmaması için o dönem çabalayanlar olduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, Pamuklu yolu üzerinde bir hastane yapılmasını istedi.

Bölgedeki sağlık merkezinde diş ünitelerine ihtiyaç olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, eczanelerle ilgili sıkıntının da çözülmesini istedi.

ÇALUDA: “SAĞLIK HİZMETLERİ ÇAĞDAŞ DÜZEYİN ÇOK ALTINDA”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, ülkede sağlık hizmetlerinde sıkıntı olduğunu kaydetti. Birçok kronik hastanın ihtiyaç duyduğu ilaçları bulamadığını dile getiren Çaluda, bunun sadece mevcut bakanın sorunu olmadığını, bunun kökten çözülmesi gereken bir sorun olduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyin çok altında olduğunu dile getiren Çaluda, hastanın doktor seçme hakkına sahip olması gerektiğini belirtti.