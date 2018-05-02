Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu

Halkın Partisinde gerçekleşen Olağanüstü Girne İlçe Kongresinde tek aday olan Ahmet Tokatlıoğlu görevi Yusuf Avcıoğlu’ndan devraldı.

Ahmet Tokatlıoğlı yaptığı konuşmada en zor dönem olan seçimlerde görevini başarıyla yürüten Yusuf Avcıoğlu’nda teşşekkür ederken Belediye Seçimlerine de değindi.

Tokatlıoğlu “Önümüzde yoğun çalışmamız gereken yerel yönetim seçimleri var. Bu süreçte sizlerle birlikte mücadele vereceğimizden şüphem yoktur. 1 aylık süreç içerisinde Lapta, Dikmen ve Çatalköy’de ilçe temsilcilik binalarımızı hizmete açmış olacağız. Sonrasında ise yaz sonuna kadar Esentepe, Alsancak ve Çamlıbel’de olmak üzere toplam 6 ilçe temsilciliği açmayı hedefliyoruz. Buralarda alışılagelmiş parti örgüt binalarından ziyade, daha çağdaş ve ilkelerimizi yansıtabileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz.” Diyerek partililere teşekkür etti. Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim kadrosu ise şu şekilde oluştu.

Ahmet Tokatlıoğlu

Adem Çakır

Arda Kalfaoğlu

Ledün Caymaz

Ersan Şengün

İhsan Tuncalı

Fezile Necdet