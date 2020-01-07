"Halkın Partisi 4 yıl boyunca hedeflerinden taviz vermedi"

Halkın Partisi, kuruluşunun 4. yıldönümünü Bedesten’de yaptığı resepsiyonla kutlarken, HP Genel Başkanı Özersay, resepsiyonda yaptığı konuşmada 4 yıl boyunca hedeflerden asla taviz verilmediğinin altının çizdi

Halkın Partisi, kuruluşunun 4. yıldönümünü Bedesten’de yaptığı resepsiyonla kutladı.

Hava koşullarına rağmen halkın ilgisi çok büyüktü, binlerce kişi kutlamaya katıldı.

Kutlamada Genel Sekreter Yenal Senin ile HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay birer konuşma yaptı.

Özersay konuşmasında; 4 yıl boyunca hedeflerden asla taviz verilmediğinin altının çizdi. Bölgesel gelişmeleri de hatırlatan Özersay; “ülke menfaatini her şeyin önünde tutan bir siyasi parti” olarak Halkın Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksü olmadığını da sözlerine ekledi. Özersay ve Senin, doğru bildikleri yolda ilerleyecekleri mesajlarını verdi.

ÖZERSAY: İTHAMLARDA BULUNANLARI MAHCUP ETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜN DEĞİLİM

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay konuşmasına, Halkın Partisi’nin Kıbrıs Türk siyasetine ve ülke yönetimine yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirdiğini söyleyerek başladı.

Özersay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yolsuzluğun, hukuksuzluğun, kişisel menfaat peşinde koşmanın, partisine göre arazi dağıtımının, partisine göre istihdamın normalleştiği, olağanlaştığı bu ülkede, HP hükümette olduğu sürece bu yanlışları ülke gündeminden çıkarmıştır. Bu partinin kurulması, ayağa kaldırılması hiç de kolay olmamıştır. Bir kere HP, var olan bir partiden ayrılıp, bölünüp ortaya çıkmamıştır. Birilerinden kalan mirasın üzerine konarak da kurulmamıştır. Birilerinin isteğiyle yapay şekilde de oluşmamıştır. Partilerden vekil ayartılarak ya da transfer edilerek de kurulmamıştır. Bu parti sizlerin, bu ülkenin dört bir yanından gelen farklı halk kesimlerinin emeği ile kurulmuştur. HP eşinizden, işinizden, ailenizden fedakarlık ederek kurduğunuz bir partidir. Ancak en önemlisi de dikkate değer bir cesaretle kurulmuş olan bir partidir. Bunun için hepinizle gurur duyuyorum. Kuruluşumuzda bize her türlü ithamlarda bulunanları mahcup ettiğimiz için de hiç üzgün değilim.”

“KİŞİSEL MENFAATLERİ KENARA KOYUP TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ”

“Biz bu yola çıkarken ülkemizdeki sıkıntının sadece siyasette değil, aynı zamanda toplumda da olduğunu en baştan ortaya koymuştuk. İhtiyacımız olan şey sadece siyasetin değil, toplumun da dönüşmesidir. Tam da bu nedenle kişisel menfaatlerimizi bir kenara koyup toplumsal dönüşmeyi öğrenmek zorundayız. Kuşkusuz, belirli bazı değerlerin, doğruların yerleşmesi, özümsenmesi zaman alacaktır. Bu nedenle yolumuz uzundur ve de tam da bu anlamda yolun başındayız ama ilk günkü kadar heyecanlı ve kararlıyız.” sözleriyle konuşmasıı sürdürdü.

Verilen sözlerin ne kadar yerine geldiğinin zaman zaman eleştirildiğini ifade eden Özersay, eleştirilmesinin normal olduğunu ancak halkın verdiği yetkinin sınırlı olduğunu unutmamak gerektiğini belirtti. Özersay, “Koalisyonlarda her istediğinizi yapamaz, yaptıramazsınız. Biraz iter, biraz çekersiniz, anlaştığınız noktada icraat yaparsınız. Koalisyonda olmak bizim de ilk tercihimiz değildi ama seçmenin kararı bu yönde oldu, saygı duyduk. Bir ikincisi Halk bizi 5 yıl için göreve getirdi. Henüz iki yıldır Meclis’teyiz. Eğer adil olunacaksa neyi yapıp neyi yapamadığımızı bu iki noktayı akılda tutarak değerlendirmek gerekir.” şeklinde konuştu.

“MECLİS’E AKSATMADAN KATILIM SAĞLANDIĞINI KAÇ KEZ GÖRDÜK?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, partinin 4 yılda yaptıklarını aktararak şu soruları yöneltti:

“Samimiyetle soruyorum sizlere; düne kadar müşavirliğin kaldırılacağına, artık yeni müşavir yaratılmayacağına kim inanırdı? Daha düne kadar eski Bakanların, vekillerin, eski Başbakanların mahkeme önüne çıkabileceğine, dokunulmazlıkların kaldırılabileceğine kim inanırdı? İki yıl öncesine kadar, Bakanların kendilerine verilen örtülü ödeneği, hane halkına yardım kalemini bir kuruş dahi harcamadan Maliye’ye iade ettiğini daha önce kaç kez gördük? İki yıl öncesine kadar bir siyasi partinin tüm milletvekillerinin Meclis’i hiç aksatmadan tam katılım sağlandığını, tüm komitelere tam katılımını kaç kez gördük?

“MAAŞ ARTIRIMINI KABUL ETMEYİP BAĞIŞLAYAN MİLLETVEKİLİNİ HP’DEN ÖNCE KAÇ KEZ GÖRDÜK?”

Bir partinin tüm milletvekillerinin maaşlarına yapılan artışı kabul etmeyerek bağışlama kararını aldığını kaç kez gördük? Milletvekillerimizle gurur duyuyoruz. Bugüne değin birkaç istisna haricinde bu kadar geniş bir alanda imar planı yapmaya cesaret gösterip, ateşten gömlek giyebilen, bu konudaki tüm paydaşları ortak bir noktada birleştirebilen bir duruşu kaç kez gördük? Yasadışı ve haksız taşıma izinlerini iptal edebilen, ara emirleri nedeniyle yarım kalan projeleri ve batan firmaları görüp teker teker o ara emirleri kaldırabilen, usulüne uygun davrandığı için yaptığı yol kamulaştırmalarda neredeyse hiç ara emri alınmayan bir Ulaştırma Bakanı kaç kez gördük? Hele hele yol yapımında karşı karşıya kaldığı çaresizlik karşısında kendi cebinden asfalt satın alan kaç Bakan gördük bugüne kadar?”

“YAPTIKLARIMIZA BAKTIĞINIZDA TOPLUM YARARINI ESAS ALAN BİR DURUŞ GÖRECEKSİNİZ”

“Kredilerin partisine göre verildiği, eski borçların tahsilatınınsa neredeyse durduğu bir ortamda; kritere göre kredi verilmeye başlanan, tahsilata yeniden başlanan ve borcunu ödemekten kaçanların ise mahkemeye verilmeye başlandığı Kalkınma Bankası’na bakınız” diyen Özersay, “bu kurumlarda geçmişte istihdamların nasıl, şimdi nasıl yapılıyor olduğuna lütfen bir bakınız. Belediye Meclislerine bu partiden seçilen isimlere ve görevlerindeki duruşlarına lütfen bir bakınız. Toplumun yararını esas alan bir duruş göreceksiniz. Dört yıl öncesine kadar bu ülkede gelir ve giderini kalem kalem, öyle kapalı zarfta gizli değil, açık açık kamuoyu ile paylaşan, paylaşabilen şeffaf bir siyasi duruşu kaç kez gördük? Halkın Partisi’nden önce bunların kaç tanesini gördük ki bu ülkede? Bu liste uzayıp gider…” dedi.

“ALNIMIZ AÇIKTIR; NE ÇALDIK NE ÇIRPTIK NE DE ÇALINMASINA MÜSAADE ETTİK”

Kudret Özersay, HP olarak 2018’de seçimde verilen sözü tutarak o söze uygun bir koalisyon kurdukları için eleştirilip, bedel ödediklerini ifade etti. 2019’da devlet malının, arazilerinin peşkeşine göz yummadıkları için hükümetin sona erdiğini hatırlattı. Özersay, peşkeşe izin verilmeyeceği yönündeki sözlerini tuttukları için eleştirilip, bedel ödediklerini şu ifadelerle anlattı: “Biz tüm bu kararları ne kendi menfaatimiz be de partimizin çıkarı için aldık. Tüm bu kararları alırken ülkenin ve halkın yararını düşündük. Bu uğurda her bedeli ödemeye de hazırız. Alnımız açıktır. İki yılda ne çaldık ne çırptık ne de çalınmasına müsaade ettik.”

“HALKIN PARTİSİ’NİN CUMHURBAŞKANLIĞI KONUSUNDA GERİ DURMA LÜKSÜ YOKTUR”

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de gösterilen iradeye de değinen Kudret Özersay, Kıbrıs Adası etrafında savunma ve güvenlik açısından çok önemli gelişmeler yaşandığını, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar bağlamında pek çok aktörün bölgeye yerleştiğini hatırlattı. Uluslararası ve bölgesel dinamiklerin, çözümsüz kalan Kıbrıs sorununun önüne geçtiğini söyleyen Özersay şöyle konuştu:

“Dış politikamızın sadece Kıbrıs sorununu çözüm çabalarıyla sınırlı olamayacağını görmek zorundayız. İşte tam da böyle bir ortamda ülke menfaatini her şeyin önünde tutan bir siyasi parti olarak Halkın Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksü var mıdır? Ülkenin ve halkın geleceğini bu kadar yakından ilgilendiren bir görev yeri olan Cumhurbaşkanlığıyla ilgili, sizi temin ederim ki ne Halkın Partisi geri durabilir ne de Kudret Özersay! Yakında Parti Meclisimiz gerekli değerlendirmeyi yapıp kendi kararını vererek bir duruş ortaya koyacaktır. Halkın Partisi’nin kuruluşu öncesinde de kuruluşunda da ertesindeki 4 yılda da çok sayıda kişinin emeği vardır. Bugün aramızda olmayanlar da dahil, hepsine teşekkür borçluyuz. Ama esasen Kıbrıs Türk Halkına, bize güvendiği ve sahip çıktığı için teşekkür borçluyuz. Daha çok çalışarak alnımızın akıyla yolumuza, mücadelemize devam edeceğiz.”

SENİN: HERKESİN YAPTIĞI FEDAKARLIKTIR HALKIN PARTİSİ

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin de konuşmasında Halkın Partisi’nin kuruluşunu şu sözlerle anlattı: “Dünyadaki değişimin, tıpkı her dönüşüm sürecinde olduğu gibi kazananlar ve kaybedenler yaratacağına hiç şüphe yoktur. İşte bu bilinçle, 4 yıl önce, Kıbrıs Türk halkını geleceğe hazırlamak ve kazananlar arasında yer alma mücadelesine güçlü bir destek vermek için Halkın Partisi’ni kurduk. 4 yıl önce, bir avuç insanın bir araya gelerek, bu mücadelede ben de varım demesini, o gün de saygıyla selamlıyordum bugün de saygıyla selamlıyorum. Bizim için Halkın Partisi, ülkemize duyduğumuz sevginin vücut bulmasıdır. Herkesin yaptığı fedakârlıktır Halkın Partisi. Halkın Partisi, kurulu düzene meydan okumaktır. Halkın Partisi bu salonu dolduran pırıl pırıl yüreklerdir. Halkın Partisi sizindir.”

2020 yılının hem parti hem de ülke için çok önemli süreçlere gebe olduğunu söyleyen Genel Sekreter senin, “Söz verilen reformların yapılacağı, kamu yararına adımlar atılıp Kıbrıs Türk halkının refahının artacağı bir yıl olarak gördüğümüz 2020 için gerek meclis grubumuz gerekse parti içi komitelerimiz ve tüm üyelerimiz elini taşın altına koyma noktasında kararlıdır. Biz bu topraklarda daha mutlu yaşamak, adil bir düzen kurmak, sosyal bir yapıyı inşa etmek için halkın içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bunu başaracağız, çünkü artık daha kararlıyız” dedi.

Bedesten’deki kutlamaya Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bazı bakanlar, milletvekileri ve belediye başkanları da katıldı.

Kutlama partililerin 4. yıl pastasını kesmesiyle noktalandı.