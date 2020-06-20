“Halkın bakan değil, zihniyet değişikliğine ihtiyacı var”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, halkın bakan değişikliğine değil, zihniyet değişikliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Çakıcı, ülke gündeminde yer alan 2 konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve KKTC arasında başlayan tarifeli uçuşlar konusunun aceleyle alınmış erken bir karar olduğunu belirten Mehmet Çakıcı, bu kararın gözden geçirilmesinde yarar olduğu görüşünü ortaya koydu.

Çakıcı şöyle devam etti: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında tarifeli hava ulaşımının açılması hükümet tarafından aceleyle alınmış ve erken olduğu açık bir karardır. Kovid 19 salgını tüm dünyayı olumsuz etkileyen bir sorundur. Salgının birçok ülkede yoğun olarak yaşanmakta olduğu da bir gerçekliktir. Alınan önlemlere karşın Türkiye Cumhuriyeti’nin salgını hala yoğun olarak yaşamakta olduğu da görülmektedir. Bu şartlar altında tarifeli uçuşlarla ilgili karar yeniden gözden geçirilmelidir."

Bakan değişikliği konusunu da değerlendiren Çakıcı, çok zor bir dönemden geçmekte olan halkın bakan değişikliğine değil zihniyet değişikliğine ihtiyacı olduğunu görüşünü dile getirerek, "yatırımcı" adı altında özel izinle gelen grupla ilgili tartışmalar sonrasında Başbakan tarafından gündeme getirilen bakan değişikliğinin, halk arasında UBP-HP hükümetine karşı oluşan memnuniyetsizlik ve tepkileri etkisizleştirmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Çakıcı, yapılması gerekenin sorumluların tespiti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bir özel uçak geliyor. Özel araçlar alanın içinden bu kişileri alıyor. VIP hizmet sağlanıyor. Gümrükçüler incelemiyor mu? Polis bunlara bakmıyor mu? Tüm bu hizmetlerden Turizm Bakanının olduğu gibi Ulaştırma Bakanının veya Dışişleri Bakanının da haberi olmuyor mu? Elbette sorumluluk yüklenmek yerine herkes ortadan kayboluyor. Her şeyden haberleri var ancak görüyoruz ki halen daha bu ülkede ne düzelme var ne toparlanma vardır. Hükümet bir koalisyon olduğuna göre asıl sorumlu olanlar Başbakan ve yardımcısıdır. Bakan değiştirmekle sorumluluklarından kurtulamazlar. Halkımızın ihtiyacı olan şey, günah keçisi yaratırcasına bakan değişikliği değil, zihniyet değişikliğidir. Başbakanın bakan değişimi için önerdiği ve Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunmayan isim konusu bile zihniyet değişikliğine olan ihtiyacın açık göstergesidir."



