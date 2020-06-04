Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili olarak, halkın sağlığının ve geçiminin herkesi birleştiren konular olması gerektiğini ifade ederek, “Burada ne bir siyasi parti ayrımı ne bir ideolojik farklılık söz konusu asla olamaz. Hangi görüşten olursak olalım, hangi makamda olursak olalım halkımızın sağlığı hepimizin ortak kaygısıdır” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı ve gerektikçe görüşlerine başvurmak üzere İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Kıbrıslı Türk üyelerini, geçiş kapılarını değerlendirmek için toplantıya davet ettiğini, Başbakan’ın kendisi ile bugün görüşme arzusunu ilettiği için görüşme yaptıklarını belirterek, “Yarın devamını getireceğimizi ümit ediyorum” dedi.

“SAĞLIK ROTAYI ÇİZECEK, SİYASET BUNU TAKİP EDECEK”

“Halkımızın sağlığı hepimizin ortak kaygısıdır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Burada ne bir siyasi parti ayrımı ne bir ideolojik farklılık söz konusu asla olamaz. Hangi görüşten olursak olalım, hangi makamda olursak olalım halkımızın sağlığı hepimizin ortak kaygısıdır. Hepimiz de halkımızın sağlığının üzerine titriyoruz. Defalarca altını çizerek vurguladım; içinden geçmekte olduğumuz süreçte siyasetten önce söz hakkı sağlığındır, sağlık rotayı çizecek, siyaset bunu takip edecek dedim. Nedeni çok açık ve nettir, çok ciddi bir salgınla tüm dünya insanlığı gibi bizim toplumumuz da karşı karşıyadır.”

Mart ayının ilk günlerinden itibaren salgının dünya ve Kıbrıs üzerindeki seyrini hep birlikte takip ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki durumun iyimser bir nokta olduğunu, bundan de memnun olduklarını, bu konumu muhafaza etmenin herkesin arzusu olduğunu söyledi.

Hayatın devam ettiğini, adım adım bazı açılımların gündeme geldiğini, çok kötü durumda olan ülkelerin de birtakım açılımlara başladığını, ülkeler arası bazı açılımların söz konusu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu aşamada Kıbrıs’ın iki tarafı arasında da bir açılımın gündeme geldiğini söyledi.

Rum lider Anastasiadis ile 21 Mayıs’ta telefon görüşmesi yaptığını anımsatarak, Kıbrıs Rum tarafının kendi durumlarına göre bir öneri yaptığını; Kuzey’de yaşayan Güney’de çalışan, eğitim ve tedavi görenlere kapılarını 8 Haziran’dan itibaren açmak istediğini ve Kuzey’de yaşayan Maronitlerin geçişlerine de imkan tanımak istediğini, bunun için belirledikleri kendi koşullarını ilettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının, bir defaya mahsus 72 saatlik PCR testi istediğini, karantinayı kaldırdığını, daha sonra rastgele ücretsiz test yapacağını aktardığını kaydetti. Rum tarafının bu koşullarını aynı gün Başbakan Tatar’ı telefonla arayarak hükümete ilettiğini ve kendisinin de bu konuda Sayın Anastasiadis anlayış birliği içinde olduğunu duyurduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonraki toplantılarda da hükümet üyeleri ve Meclis’teki partilere bilgi verdiğini, izah ettiğin ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sonuçta, bu kadar zamandır, bizim bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi gene bizim sağlık uzmanlarımızın ortaya koymasını bekledim” dedi.

“EKSİK OLAN, BİZİM SAĞLIK UZMANLARIMIZIN DEĞERLENDİRMELERİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, bugün yaptığı, kapıların 8 Haziran’da açılmasına karşı olmadığı, İki Toplumlu Sağlık Komiteleri’yle karşılıklı şartları belirleyelim yönündeki açıklamasını okuyan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rum tarafı şartlarını belirledi ve bize de duyurdu. Kontrollü geçişlerde biz hangi önlemleri istiyoruz? Bizim bu konuyla ilgili değerlendirmelerimiz, sağlık uzmanlarımızın değerlendirmeleri nedir? Eksik olan budur” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının epidemiyolojik raporunu da kendileri ile paylaştığını, Sağlık Bakanı Pilli’nin bugün, raporu tamamlamak üzere oldukları bilgisini verdiğini, Başbakan aracılığıyla ileteceklerini duyurduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı, “Tabi arzu ederdim ki İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantısından önce yetişmiş olsun ve Rumlar gibi bizim uzmanlarımız da ellerinde bu resmi raporla konuşabilsinler, maalesef bu olmadı, bazı arkadaşlarımızın bilgileri ile bu açık giderildi. Rum tarafının bize ilettiği resmi rapor karşısında bizim de elimizin altında yazılı doğru dürüst bir raporun olması gerekirdi, zararın neresinden dönülse kardır, umarım bir an önce bu rapor son şeklini alır, Cumhurbaşkanlığı’na da iletilir, Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin ellerinde de bu rapor bulunur. Çünkü İki Toplumlu Sağlık Komitesi bir toplantı daha yapacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 1500 civarındaki insanın Güney Kıbrıs’tan ekmek kazandığını, haklı olarak işlerini kaybetmek istemediğini, Başbakan’ın da kendisinin da aynı görüşte olduğunu belirterek, Başbakan’ın, görüşmede, bu konuları Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendireceğini söylediğini aktardı.

“BU KONULAR BİRBİRİMİZDEN FARKLILAŞACAĞIMIZ KONULAR DEĞİLDİR”

“Bu konuda bir ayrılık gayrılık olmasını asla istemiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Bu konular birbirimizden farklılaşacağımız konular değildir bu konular. Halkımızın sağlığı hepimizi birleştiren konular olmalıdır ve aynı zamanda da insanlarımızın geçimi, insanlarımızın aç kalmaması. Bu ikisini nasıl dengeleyeceğiz meseledir. Hiç birimiz durumun kötüleşmesini istemeyiz, hepimizin arzusu insanımızın sağlığını en iyi şekilde korumaktır.”

Sağlık Komitesinde eski başhekimler, Sağlık Bakanlığı’nın müdürleri, hükümet partilerinden birine mensup doktor milletvekili olduğunu ifade ederek, onların değerlendirmelerinde, “Bu verilerle Güney’deki salgın da kontrol altında görülüyor, bu epidemiyolojik verilerle aşamalı, kademeli, dikkatli bir şekilde, kapılardaki geçişleri başlatabiliriz” mesajı verdiğini, Komite’nin bugün Başbakan ile de görüşüp ona da bunu ilettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sayın Başbakan gerek onlardan gerekse benimle yaptığı toplantıdan aldıklarını umarım Bakanlar Kurulu’na götürür” diye konuştu.

“GEÇİŞLERDE TEDBİR OLARAK BİZ NE İSTEYECEĞİZ?”

Geçişlerde hangi tedbirlerin alınacağını, sağlıkçıların hangi tedbirleri önereceğinin belli olmadığını belirterek, 21 Mayıs’tan bu yana eksik olanın bu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“21 Mayıs’tan günümüze, Rum tarafının tespit ettiği şartlara uygun olarak, Rumlar açısından başlaması ön görülen geçişlerde, Sayın Sağlık Bakanımız da 8 Haziran’la ilgili bir tereddütü olmadığını söylüyor, Sayın Başbakan da aşağı yukarı aynı kanaatte, o zaman biz ne isteyeceğiz? Veya isteyecek hiçbir şeyimiz yok mu, yoksa yoktur. 72 saatlik PCR yeterli mi diyeceğiz, yoksa biz de daha farklı, halkımızın sağlığını gözeten bir takım ek önlemler mi isteyeceğiz? Bunlar siyasetin söyleyeceği şeyler değil. Bunları ben Cumhurbaşkanı olarak söyleyemem, Sayın Başbakan da söyleyemez. Bunu bizi söyleyecek olan sağlıkçılardır, sağlık uzmanlarıdır, bilim kurullarıdır, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin üyeleridir. Bu noktada artık onların biraz daha ortaya çıkıp, tablonun netleşmesine yardımcı olmaları gerekir v siyasetin karar üretmesine daha da fazla yardımcı olmaları gerekir, Hükümetin beklentisi sanırım bu noktaya geldi dayandı. O nedenle umarım olaylar olumlu şekilde seyreder. Hem insanlarımız ekmek kaygısından giderek kurtulur, hem de aynı şekilde toplumuzun sağlığını korumaya en iyi şekilde devam edebiliriz.”