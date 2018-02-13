"Halka hizmet verilmesini engelleyen UBP'dir"

“Halka hizmet vermemizi istemiyorsanız benden sonra çıkan ilk ana muhalefet vekili desin ki hizmet vermenize izin vermeyeceğiz” diye konuşan Denktaş, halkın hizmet alamamasının nedeninin bugün ana muhalefet olarak kalan UBP olduğunu söyledi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, halkın hizmet alamamasının suçlusunun ve sorumlusunun UBP olduğunu belirterek, Meclis'te ve Bakanlar Kurulu'nda yaptığı tüm uyarılara rağmen bütçe geçmeden erken seçim kararı alması nedeniyle UBP'yi eleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde Hükümet Programı görüşülmeye devam ediyor.

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu'nun ardından kürsüye gelen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konuşmaların uzamasını eleştirerek muhalefetin niyetinin güven oylamayı ileriye atma olduğunu, eğer isterlerse daha da uzaması için yardımcı olacaklarını söyledi.

Denktaş, “Gelin bu akşam bu işi 12’den önce bitirelim” diyerek bu şekilde bir an önce bütçenin geçirilmesinin ve halka hizmete başlanmasının sağlanabileceğini anlattı.

“Halka hizmet vermemizi istemiyorsanız benden sonra çıkan ilk ana muhalefet vekili desin ki hizmet vermenize izin vermeyeceğiz” diye konuşan Denktaş, halkın hizmet alamamasının nedeninin bugün ana muhalefet olarak kalan UBP olduğunu söyledi.

“Programdaki eksikleri elbette söyleyin söylemeniz gerekir ama 2009’dan 2013’e kadar zaten UBP tarafından alınan kararlar nedeniyle uygulanan bütçe nedeniyle bugünlere gelindi derseniz, sorarım size 7 yıldır ödenmeyen emeklilikten kesilen verginin ödemesi nasıl yapıldı” diyen Denktaş, diğer ödemelerin de nasıl yapıldığını sordu.

UBP’nin yaptığı uyarılara rağmen bütçe geçmeden ülkeyi seçime götüren parti olduğunu söyleyerek buna rağmen UBP'lilere neyi eleştirdiklerini soran Denktaş, eleştiri yaparken düşünmelerini istedi.

Denktaş dörtlü koalisyon hükümeti eleştirilerine "Daha önceki de 7 ortaklıydı" diyerek yanıt verdi.

Koalisyonu oluşturan partilerin manifestolarında yer alan her şeyi icraata dönüştürecek durumda olmadığını ancak uzlaştıkları noktaları hükümet programına koyduğunu, her birinin bazı geri adımlar atmak durumunda kaldıklarını ve uzlaştıklarını anlatan Serdar Denktaş, UBP'nin en çok oyu aldığını söyleyerek haklılık iddia etmesini eleştirdi ve "Demokrasi en küçüğün ve güçsüzün de haklı olabileceğini anlayabilmektir" dedi.

"3 PARTİ BAŞKANININ SAMİMİYETİNE İNANDIM"

Dörtlü koalisyona, başarabileceklerine ve 3 parti başkanının samimiyetini inanarak girdiğini ifade eden Denktaş, "Üçünün de samimiyetlerine inandım... Güç elde etmek için her şeyi yapan ama samimiyetsizliğini de ortaya koyan bir ekibe değil. Risk mi? Risktir. Bu halk için göze aldım" diye konuştu.

Denktaş, "bet ofisler kapatılır mı, gece kulüpleri kapatılır mı, kumarhaneler kapatılır mı" sorularının yıllardır sorulduğunu ancak hepsini denetleyerek ve ülkeye gelir kazandıracak şekilde, vergi alarak hareket etmeyi konuşmak gerektiğini söyledi.

Ercan İhalesine de değinen Denktaş, ihale şartları yerine getirilmezse kayyum atanacağını söyledi.

Geçitkale Havalimanı'nda sadece kargo taşımacılığı yapılabilir iddialarını hatırlatarak sözleşmede böyle birşey olmadığını kaydeden Denktaş, Geçitkale Havalimanı konusunu araştıracaklarını, oradaki ihaleyi alan kişinin gazetesi olmasının da hiç bir şey değiştirmeyeceğini, asla geri adım atmayacağını belirtti.

Denktaş, ilk defa içinde olduğu bir hükümette atacağı adımların arkasında olunacağından emin olduğunu belirtti.

Harç zamlarıyla ilgili kararın iki ay önce alınmış olması gerektiğini söyleyen Denktaş, belediyelerin sorunlarını çözerken gerekli yasal değişikliklerin yapılması prensibini benimsediklerini anlattı.

Dörtlü koalisyon hükümetinin uzlaşmadığı tek alanın Kıbrıs sorununun çözümü konusu olduğunu belirten Denktaş, KKTC’nin güçlendirilmesi konusunun ise tamamen uzlaştıkları bir alan olduğunu kaydetti.

Denktaş bunu yaparken muhalefet partilerinin de desteğini istediklerini söyledi.

Serdar Denktaş, 4'lü koalisyonda belki ilk kez okullardaki eğitime, Sünni din eğitimi yanında Alevi eğitimi ve ihtiyaç varsa Ortodoks, Katolik eğitimi de gireceğini belirterek "KKTC'nin özünden gelen düşünce bu değil mi, hoşgörü bu değil mi?Her kesimden düşünceye hoşgörüyle bakabilme bu değil mi?" diye sordu.

Turizmde 2 milyon hedefi konmadığı eleştirisine karşı “Çünkü 3 milyon hedefimiz var” şeklinde cevap veren Denktaş, 2019’a girerken Maliye üzerinde hiçbir tarım borcu olmamasını hedeflediklerini söyledi.

"İstihdam artıracak önlem yok" eleştirisine karşı, ek mesai yerine polis, sağlık ve gümrükte rotasyonun nasıl getirilebileceğinin düşünmek gerektiğini daha önce de söylediğini kaydeden Denktaş, bunun reddedildiğini belirtti.

Kıbrıs konusunun hükümetin gündeminde olmadığının doğru olduğunu ancak bunun seçimin gündeminde de olmadığını söyleyen Denktaş, “4 parti biz biliyoruz ki Kıbrıs konusunda farklı düşüncesine girersek partiler Meclis'te düşüncelerini ayrı ayrı ifade etme serbestisine sahiptir” dedi.

Denktaş UBP’ye dönerek “12’ye kadar konuşmalarınızı bitirirseniz ne ala, bitirmezseniz sabaha kadar konuşmaya devam edecek arkadaşlarımız var” diye konuştu ve isterlerse sürecin uzatılmasına yardımcı olabileceklerini kaydetti.