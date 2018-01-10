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"Halk UBP’yi birinci parti yaparak önemli bir görev verdi"

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UBP Genel Sekreteri Oğuz, BRT’ye bundan sonraki süreçle ilgili yaptığı açıklamada Partisinin süreç başlayınca gerekleri yerine getireceğini belirterek, halkın UBP’yi birinci parti yaparak önemli bir görev; hükümet ol görevi verdiğini vurguladı

"Halk UBP’yi birinci parti yaparak önemli bir görev verdi"

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, BRT’ye bundan sonraki süreçte UBP’nin tavrını açıkladı…

Resmi süreç başlamadan siyasi partilerden olası koalisyon senaryolarına ilişkin açıklamalar geldiğini belirten Oğuz, bunu doğru bulmadıkları mesajı verdi…

Partisinin süreç başlayınca gerekleri yerine getireceğini belirten Oğuz, halkın UBP’yi birinci parti yaparak önemli bir görev; hükümet ol görevi verdiğini anımsattı…

Oğuz, bu aşamada diğer partilerin hükümet konusundaki tavırlarını paylaştığını anımsatarak, süreç başlayınca her şeyin netleşeceğini söyledi…

Ülkenin bekleyen birçok sorunu bulunduğunu, yeni yıl gelmesine rağmen hala bütçenin beklediğini ifade eden Dursun Oğuz, partilerin bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti, tüm partileri sorumlulukla davranmaya davet etti…

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