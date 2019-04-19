Haklarımız için adım atmaktan çekinmeyiz

Dışişleri Bakanı Özersay, dün Ankara’da TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ardından da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Bilgin ile bir araya geldi. Özersay, “Kıbrıs Türk halkının haklarına halel gelmemesi için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” dedi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelerek Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile TC Dışişleri Bakanlığı’nda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdik. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini ve güvenlik endişelerini karşılayan bir çözüm modeli için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özersay, bu görüşmenin ardından Ankara’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Bilgin ile bir araya geldi.

Özersay, Ankara’da TPAO Genel Müdürü Melih Bilgin ile yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaparak, “Kıbrıs Türk halkının bu alandaki hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için adımlarımızı atmaya hiç çekinmeden devam edeceğiz” dedi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“KKTC olarak verdiğimiz ve bundan sonra verebileceğimiz ruhsatlar temelinde TPAO’nun bizim adımıza yürüttüğü çalışmaları, kazı faaliyet programını ve bugüne değin yapılan çalışmalarda elde edilen verilere dayalı analizleri değerlendirdik. Doğu Akdeniz bölgesinde kimsenin inkar edemeyeceği haklarımızı fiili olarak da hayata geçirmek için çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz. Bu yaklaşımımız özellikle doğal gaz rezervleri açısından bu kaynakların bizim gibi bir diğer ortağı olan Kıbrıslı Rumlarla işbirliği yapılması konusundaki duruşumuzu dışlamıyor.”

“Elbette tercihimiz bu alanlarda hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların bölgedeki olası kaynakları birlikte işletmesidir, çözüm olmasa da bu alanda işbirliği yapmaktır” diyen Özersay, “İşbirliği yapma önerimiz hala geçerlidir ancak buna yaklaşmıyorlarsa oturup hiç bir şey yapmadan bekleyemeyiz, seyirci kalamayız. Kıbrıs Türk Halkının bu alandaki hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için adımlarımızı atmaya hiç çekinmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.