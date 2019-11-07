Güzelyurt Belediyesi'nde 'tek adamlılık' iddiası

Güzelyurt Belediyesi Meclis üyeleri Güzelyurt Belediyesi'nin “tek adamlık ve şeffaflıktan uzak uygulamalar içine düşürüldüğü” iddiasında bulundular

Güzelyurt Belediyesi Meclis üyeleri Veleddin Taşkent (CTP), Uğur Saygılı (CTP), Tansay Doğu (DP), Cemal Darbaz (TDP) ve Niyazi Özekmekçi (HP), Güzelyurt Belediyesi'nin “tek adamlık ve şeffaflıktan uzak uygulamalar içine düşürüldüğü” iddiasında bulundu..

Güzelyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yapan üyeler, 2016 yılında sonuçlandırılan 2011 mali yılı bütçesinde denetçiler tarafından tespit edilen tüm usulsüzlüklerin aynen devam ettiğini savundu.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını basına okuyan CTP Belediye Meclis Üyesi Uğur Saygılı yasa ve tüzüklere aykırı olarak yapılan uygulamaları şu şekilde özetledi:

“1-) Tahsilatlarda Mali İşler Tüzüğüne uygunsuz işlemler, kasa – banka uyuşmazlığı.

2-) Güzelyurt Belediyesi İhale Tüzüğü’ne aykırı şekilde yapılan alımlar

3-) İçme Suyu Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar

4-) Temizlik Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar

5-) Sağlık Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar

6-) Aydınlatma Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar

7-) 97/2009 sayılı Kamu Alacaklarının indirimli tahsilatı ile ilgili mali düzenlemeye ilişki yasaya aykırı uygulamalar

8-) Tiyatro hizmet alımında gider pusulası düzenlenmemesi

9-) Panayır ve festival harçlarında mevzuata aykırı uygulamalar

10-) Mevzuata aykırı ek mesai ödemeleri

11-) Kıymet Tartı Tüzüğü’nün olmaması

12-) Yurtdışı görev yolluklarına ilişkin yasal boşluk

13-) Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevduat bağlamı dışında çalıştırılan işçiler

14-) Güzelyurt Belediyesi personeli olmayan kişilere 13. maaş ve bayram ikramiyesi verilmesi

15) Belediye personeline kıyafet alımı

16-) Belediyeye ait olmayan araçlara yakıt alımı yapılması.

17-) Taşıt bakım-onarım giderlerinde uygun olmayan işlemler

18-) Yer işgal harcı hesaplamalarının mevzuat bağlamında yapılmaması

19-) Belediye dükkanlarının kiralanması ve takibi hususundaki sorunlar

20-) Personele ait trafik cezasının ödenmesi.

Toplamda 830 bin 204,45 TL ödeme emri belgelerini onaylayan Belediye Başkanı ve Belediye Müdürü değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasasının 22. maddesi gereği müştereken ve müteselsilen sorumlulukları bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Yukarıda referans olarak verilen uygulamaların yasallık yönünden hatalı olmaları yanında, Belediyenin gelir ve giderleri üzerinde mali yönden etkileri bulunduğu sonucuna varılmıştır.”

“HALKIMIZ ADINA SORUYORUZ…”

Ortak açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Meclisi ve halka hesap vermek zorunda olduğunuzun farkında mısınız? Belediye Meclisi’ni ‘yok’ sayma hakkınızın olmadığını biliyor musunuz? Güzelyurt kuyularından çıkarılan tuzlu ve kumlu suyu, TC suyu fiyatına halka satmaya devam mı edeceksiniz?

Bölgemiz esnaf ve zanaatkârlarına eşit ve adil davranmak yerine, Belediyenin mal ve hizmet alımlarını sadece eş-dost-akrabayla yapmayı sürdürecek misiniz? İşsiz gençlerimiz dururken, mevzuata aykırı şekilde yurttaş olmayanları kayıt dışı ve sigortasız çalıştırmaya devam etmekte kararlı mısınız?”

Açıklamada basın açıklaması sırasında orada bulunamayan Belediye Meclis Üyeleri Cemal Kaş (CTP) ve Aliye Gilanlıoğlu’nun (CTP) imzaları da yer aldı.