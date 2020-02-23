“Güzelyurt artık pazarlık konusu olamaz”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, önceki gün Güzelyurt’u ziyaret ederek, bir dizi temasta bulundu.

Töre, sırasıyla Güzelyurt Belediyesi, Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü ve Güzelyurt İtfaiyesini ziyaret etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt’taki ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un giderek büyüyen ve gelişen bir şehir haline dönüştüğünü belirterek, KKTC’nin vazgeçilmez bir parçası olan Güzelyurt’un artık görüşme masasında pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Güzelyurt ve Lefke’nin ülkenin batısında önemli üretim merkezi olduklarını ifade eden Töre, üniversitelerin yanında diğer yatırımlarla da bölgenin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.