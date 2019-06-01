Güvenoyu tamam

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verdi. 9 milletvekili oylamaya katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi bugün Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında güven oylaması gündemiyle saat 10.45’te olağanüstü toplandı.

Hükümet programıyla ilgili görüşmelerin Çarşamba günü gece yarısından önce tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu için güven oylaması bir tam gün sonra, bugün yapıldı.

Açık oyla yapılan oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verdi. CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları oylamada, “Talimatlarla yönetilmek istemediğim için ret” dedi.

9 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayan DP Milletvekili Koral Çağman, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Özdil Nami, Fikri Toros, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün, Sunat Atun ve YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun izinli, Meclis Başkanı ve CTP milletvekili Teberrüken Uluçay ve CTP milletvekili Armağan Candan’ın görevli olduğu belirtildi.

Güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olmasıyla UBP-HP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı.

TATAR: “MECLİS’TE ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARDA BULUNDUK, BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Ersin Tatar oylamadan sonra kürsüye çıkarak, teşekkür konuşması yaptı.

Hükümete güvenoyu veren, vermeyen milletvekillerine teşekkür eden Tatar, “Bu demokrasinin güzelliğidir. Bu yüce Meclis’te çok önemli çalışmalarda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Hükümetin, Kıbrıs konusunda, ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer konularda KKTC’ye hizmet için gece gündüz çalışacağını vurgulayan Tatar, bu çalışmaların başarılı olabilmesi için Meclis’te uyum içinde çalışması gerektiğine işaret etti.

Demokrasinin kökleşmesi ve ülkeye hizmet için hep birlikte çalışacaklarını belirten Tatar, “En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesidir. Kararın memlekete hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

MECLİS’İN PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİ ERTELENDİ… BİR SONRAKİ BİRLEŞİM 10 HAZİRAN’DA

Öte yandan, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun arifeye denk gelen 3 Haziran Pazartesi günkü birleşimin 10 Haziran’a ertelenmesi kararı onaya sunuldu.

Karar öncesinde, yerinden söz alan TDP milletvekili Zeki Çeler, “Bu durumda, halka tatil vermiyoruz ama kendimize veriyoruz?” ifadeleriyle karara ret oyu verdi.

Pazartesi günkü birleşimin ertelenmesi kararı oy çokluğuyla alındı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Haziran’da saat 10.00’da toplanacak.