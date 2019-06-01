 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
2 0
Güven oylaması bugün
Güven oylaması bugün
2 0
 
Bayram için geri sayım başladı
Bayram için geri sayım başladı
2 0
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
15 0
35 0
11 0
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
89 0
banner82

Güven oylaması bugün

banner27

Meclis, bugün UBP- HP hükümetinin güven oylaması için olağanüstü toplanacak

banner262
Güven oylaması bugün
banner267

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin güven oylaması bugün yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da güven oylaması için olağanüstü toplanacak.

Hükümet programıyla ilgili görüşmelerin önceki gece yarısından önce tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu için güven oylaması bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.