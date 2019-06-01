Meclis, bugün UBP- HP hükümetinin güven oylaması için olağanüstü toplanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin güven oylaması bugün yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da güven oylaması için olağanüstü toplanacak.

Hükümet programıyla ilgili görüşmelerin önceki gece yarısından önce tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu için güven oylaması bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.