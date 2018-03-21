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“Güneyden yardımlara gümrük uygulaması gözden geçiriliyor”

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“Güneyden yardımlara gümrük uygulaması gözden geçiriliyor”
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay KKTC’de yaşayan Maronit ve Rumlara Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından ulaştırılan yardımlara uygulanan gümrük uygulaması konusunda bir adım atma düşüncesinde olduklarını, bu konudaki çalışmalarının son aşamada olduğunu sosyal medya ortamında yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Özersay bu bağlamda eski Maronit köyleri ile Dipkarpaz bölgesini de ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakan Özersay açıklamasında bir buçuk ay önce göreve geldiğinde bu konuda makul ve çağdaş bir adım atmayı düşündüklerini, ama bunun da Kıbrıs Türk Halkının haklarını koruyacak şekilde olacağını söylediğini anımsatarak şu ifadelere yer verdi: “Göreve ilk geldiğimde Şubat ayı başında TAK’a verdiğim röportajda KKTC’de yaşayan Rumlar ile Maronitlere güneyden gelen yardımlara yönelik gümrük uygulamasının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Hükümet olarak bu konuda makul, çağdaş ve KKTC’nin itibarını yükseltecek ancak Kıbrıs Türk halkının haklarını ortadan kaldırmayacak bir politika belirleyeceğiz” demiştim. Bir süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz, son bir haftadır da bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir adım atacağız. Yarın bazı eski Maronit köylerine ve ilerleyen günlerde Dipkarpaz’a ziyaretler yaparak çalışmalarımızı fiiliyatta da netleştireceğiz.”

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