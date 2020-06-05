"Güney'de çalışanların mağduriyetini gidermek hükümetin görevi"

TDP Genel Başkanı Özyiğit, güneyde çalışan emekçilerin sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı ciddi bir mağduriyet içinde olduklarını belirterek bu mağduriyeti gidermenin hükümetin görevi olduğunu belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, güneyde çalışan emekçilerin sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı ciddi bir mağduriyet içinde olduklarını belirterek bu mağduriyeti gidermenin hükümetin görevi olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özyiğit, virüsün ortaya çıkmasının ardından alınan önlemler kapsamında geçişlerin de durdurulduğunu ancak üzerinden aylar geçmesine rağmen UBP-HP Hükümetinin güneyde çalışan emekçilerle ilgili karar üretmediğini belirtti.

Özyiğit, ekonomik anlamda ciddi bir krizle boğuşan bu kişilerin işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı kaşı kaldıklarına işaret etti.

Virüsle mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılmasını anlayışla karşıladıklarını ancak karar nedeniyle mağduriyet yaşayan kesimlere sahip çıkılmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Özyiğit, şöyle devam etti:

“İki lider sınır kapılarının 8 Haziran’dan itibaren sağlık sorunu olanlara, öğrencilere ve güneyde çalışan işçilere açılması yönünde fikir birliğine vardı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi de kapıların kademeli bir şekilde açılabileceğini belirtti. Şimdi yapılması gereken ortaya çıkan bilimsel veriler doğrultusunda karar üretmektir”

Özyiğit, Rum tarafının epidemiyolojik verileri Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşırken, Cumhurbaşkanı tarafından talep edilmesine rağmen hükümetin bu verileri paylaşmaktan kaçındığını belirtti.

Cemal Özyiğit, “Güney’de çalışan işçilerimizle ilgili aylardır gerekeni yapmayan hükümet karar almaktan kaçındığı gibi, alınacak kararlara yol gösterecek olan bilimsel raporu da halen hazırlamamıştır. Bu anlayışı anlamak mümkün değildir” dedi.

Rum Yönetimi’nin geçişlerle ilgili kendi tedbirlerini açıkladığını, bizim tarafın da hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Gelinen aşamada hükümetin yapması gereken işi yokuşa sürecek tutumdan vazgeçerek bilimsel öngörü doğrultusunda kararlar almaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakanın istemiyle dün Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar’ın görüşme gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanlığı’nda bugün ayrıca Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı’nın katılımıyla bir toplantı daha gerçekleştirileceğini anımsatan Özyiğit, “Beklentimiz ortak bir karar alınması, hükümetin de üzerine düşeni yaparak ve gerekli adımları atarak yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasıdır” dedi.