Görev Erhürman’da

DP’nin dörtlü koalisyon kararı almasının ardından UBP lideri Özgürgün hükümet kurma görevini iade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı’dan bu görevi devralan CTP lideri Erhürman ise, koalisyon protokolünün hazır sayıldığını, hükümet programının yazılacağını, hedeflerinin en kısa sürede tamamlamak olduğunu kaydetti. Erhürman, hedeflerinin ülkede kucaklayıcı, birleştirici, toplumun hak ettiği hizmetleri almasını sağlayan, eşitlikçi, özgürlükçü, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı bir hükümeti bir an önce kurmak olduğunu söyledi. Özgürgün ise dörtlü koalisyonda yenilmiş partilerin yer aldığını ve bunun halkın iradesine karşı yapıldığını söyleyerek, “UBP’nin büyük başarısından korkuluyor, kıskanılıyor” dedi. Başkanlığı bırakmayacağının mesajını da veren Özgürgün, “Şu aşamada böyle başarılı bir partinin başkanlığından çekilmek, bana göre o başarıyı bize verenlere de saygısızlık olur" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul ederek, hükümeti kurma görevini tevdi etti.

Bir süredir yürütülen çalışmalarda CTP, HP, DP, TDP arasında dörtlü bir koalisyon kurulabileceğinin anlaşıldığını dile getiren Akıncı, ülkede birçok sorunun acil çözüm beklediğine işaret ederek, gecikmeksizin yeni hükümetin kurulmasını rica etti.

Akıncı, koalisyon ortaklarına yarışmacı değil dayanışmacı bir tavırla yol almaları tavsiyesinde bulundu.



AKINCI: “KOALİSYON ORTAKLARINA TAVSİYEM YARIŞMACI DEĞİL DAYANIŞMACI BİR TAVIRLA YOL ALMALARI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini tevdi ettiği UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Meclis içinde güvenoyu alabilecek bir çoğunluğu elde edemediğinden ötürü görevi dün iade ettiğini anımsatarak, bu durumda görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a tevdi ettiğini söyledi.

Bir süredir yürütülen çalışmalarda dörtlü bir koalisyon kurulabileceğinin anlaşıldığını dile getiren Akıncı, gecikmeksizin yeni hükümetin kurulmasını rica etti.

Ülkede birikmiş sorunlar bulunduğuna işaret eden Akıncı, bunların en başında bütçenin geldiğini kaydetti.

Akıncı, dört partili koalisyonun ülkede ilk kez deneneceğini ancak Avrupa ülkelerinde, parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkelerde sıklıkla çok partili koalisyonların kurulduğunu söyleyerek, “Hükümetlerin uzun süreyle kurulamadığı durumlar da yaşanır ama ülkede hükümet olmadığı anlaşılmaz bile çünkü sistem oturmuştur ve tıkır tıkır işler. Bizim ülkemizde de bunu başarmak lazım” dedi.

Parlamenter demokrasi içinde devam edilecekse, çok partili koalisyonlara alışmak gerektiğini söyleyen Akıncı, koalisyon ortaklarına yarışmacı değil dayanışmacı bir tavırla yol almaları tavsiyesinde bulundu.

Akıncı, tüm partilere başarılar diledi.

