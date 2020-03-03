"Girne’deki çöken okul inşaatının durumu ne?

Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalara bölümünde TDP Başkanı ve milletvekili Cemal Özyiğit, “Eğitimde Neler Oluyor?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Özyiğit, Girne’deki çöken okul inşaatının durumunun ne olduğunu sordu. Özyiğit, “Gerçekten ne olduğunu toplum bilmeli, gizli kalmamalı. Kalıpçı hatası var dendi. Peki ne gibi yaptırım uygulandı” dedi.

Öğrenci taşımacılığında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, daha sağlıklı bir sistem kurmak gerektiğini söyledi. Özyiğit, usulsüzlükler bulunduğunu ve ödeme sorunu yaşandığından bir kaos ortamı yaşandığını belirtti.

Özyiğit, ayrıca korona virüse karşı okullarda ne gibi önlemler alındığını sordu.

İran ve Nijerya’dan gelen öğrencilere yönelik ne gibi tedbirler alındığını soran Özyiğit, kayıt kabul sisteminin çalışıp çalışmadığını sordu.

Özyiğit, “Ülkeye bir şekilde girerse çok kolay yayılabileceği bir ortam var. Mutlaka önlem almamız gerekiyor” dedi.

DAÜ’de yaşananlara değinen Özyiğit, partizanlık yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Özyiğit, DAK ve DAİ’nin devrine değinen Özyiğit, bu kurumları geri almak için kendi görevleri süresince bir çalışma başlatıldığını ancak daha sonra VYK kararıyla yeni bir sözleşme yapılarak özel Doğa Okullarına devredildiğini belirtti.

Özyiğit, yeni rektör adaylarının sıraya girdiğine işaret ederek, en demokratik yöntemle bir rektör seçilmesi temennisinde bulundu.

Maarif Vakfı okulları konusuna da değinerek, dünyada 27 bin öğrencisi bulunan okulların Türkçe öğretmesiyle ön plana çıktığına işaret eden Özyiğit, “Eğer bize de Türkçe öğretecekse, bu kesinlikle kabul edilebilir değil. Bu kamuflaj ise, esas niyeti de bilmek lazım” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’deki okulun çökmesinin nedenlerine değinerek, raporun gecikmesinin siyasetle ilgili olmadığını, gelecek yıl çocukların o okulda öğrenim göreceğini belirtti.

Taşımacılığın halen ilkel bir şekilde yapılmaya devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl ödeme gecikmesinin, Maliye’den değil de, evrakların tamamlanmamasından kaynaklandığını söyledi.

Koronavirüsü ile ilgili nisan sonuna kadar yurtdışına ekip gönderilmemesi ve gelecek grupların gelmemesi için genelge yayınlandığından tüm organizasyonların askıya alındığını söyleyen Çavuşoğlu, üniversitelere yönelik de öğrencilerin ülkeden ayrılmaları teşvikinde bulunduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Maarif Vakfı’nın hayır kurumu ilan edildiğine işaret ederek, vakfın özel okul açabilmesi için hukuki bir engel olmadığını ancak her ilçeye açılmasını uygun bulmadıklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, bakanlık ve halkın imajını zaafa uğratacak bir adım atmayacaklarını dile getirdi.

DAÜ’deki duruma değinen Çavuşoğlu, rektörün görevden alınmadığını, istifa ettiğine işaret ederek, senatonun, Cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarını gündeme getirerek rektör seçimine yönelik durumu yeniden değerlendirebileceğini söyledi.

DAK ve DAİ’nin devrine değinen Çavuşoğlu, devir işleminden haberi olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, DAÜ’nün geleceğinde fedakarlıklarla ayakta kalacağını gördüğünü ve alınan kararı saygıyla karşıladığını belirtti.

Çavuşoğlu, Özyiğit döneminde alınan kararın siyasi olduğunu söyledi.