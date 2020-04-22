“Gıda paketlerini UBP Gençlik Kolları dağıtıyor”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, gıda paketlerinin Çalışma Bakanlığı tarafından yapılması gerekirken bunun UBP Gençlik Kolları tarafından yapıldığına dikkat çekti

CTP Milletvekili Doğuş Derya, hayatta verilen kararların dünya görüşü ile ilgili olduğunu, hükümetin verdiği kararların da siyasetle ilgili olduğunu söyledi.

Covidle ilgili mücadelede kullanılan paraların tek tek, kalem kalem açıklanmasını isteyen Derya, Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan ayrıntılı bilgi istedi.

İlaç eczacılık dairesinde hangi ilaçların olduğunun, hangilerinin eksik olduğunun bilgisini isteyen Derya, kabine üyelerinin açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini, sürekli bir demeç yarışı içinde bulunulduğunu kaydetti.

Muhalefetin yaptığı somut önerilerin kabul görmediğini, hükümetin yıpratılmaya çalışıldığının söylendiğini ifade eden Derya, “Hane halkının alım gücünü düşürüyorsunuz, giderleri revize etmek için ne yapıyorsunuz” dedi.

“AKSA ne yapıyor” diyen Doğuş Derya, şu ana kadar AKSA’da hiçbir değişiklik olmadığını, bakanların kendi yetkileri dahilinde olan şeyler konusunda halka şikayetçi olduklarını kaydetti.

Kanun hükmünde yetkili olan hükümet, büyük işletmeler konusunda bir şey yapamadığı savunan Derya, yabancı iş gücünü sömüren iş sahipleri hakkında neler yapılacağını sordu.

1500 TL destek yapılırken, ihtiyaç analizi yapılması gerektiğini ve gıda paketlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması gerekirken bunun UBP Gençlik kolları tarafından yapıldığını savunan Derya, diplomatların geliş gidişi konusundaki kararlardan dolayı eleştirilerde bulundu.