Gezici’ye göre Tatar hala önde

Gezici Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yeni anketini açıkladı. Anket sonuçlarına göre Tatar’ın oyu yüzde 36,2, Akıncı’nın oyu yüzde 29,3, Erhürman’ın oyu ise 17,4. Ankette Özersay’ın oyu yüzde 10.1, Arıklı’nın oyu ise yüzde 6.0 olarak açıklandı

Gezici Araştırma Şirketi'nin KKTC genelinde 4 bin 428 kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonuçları dün açıklandı.

8-10 Şubat tarihlerinde yapılan ankete katılanlar, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor.

Ankette “Kime oy vereceksiniz?” sorusuna halkın yüzde 36,2'si Başbakan Ersin Tatar, yüzde 29,3'ü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzde 17,4'ü de Ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman cevabını verdi.

Ankette Dışişleri Bakanı ve bağımsız aday Kudret Özersay’ın oyu yüzde 10.1 olarak gösterilirken, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın oyu ise yüzde 6.0 olarak açıklandı.

Henüz adaylığını açıklamayan Meclis Eski Başkanı Sibel Siber’in oyu ise yüzde 2 olarak gösterildi.

'Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda kime oy vereceksiniz?' sorusunda ise halkın yüzde 53,1'i Ersin Tatar, yüzde 49,9'u da Mustafa Akıncı cevabını verdi.

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 39,7’si Ersin Tatar’ın ikinci turda kazanacağını ifade ederken % 13,1’i Tufan Erhürman’ın ve % 31,8’i Mustafa Akıncı’nın ikinci turda kazanacağını ifade etti.

Araştırmaya katılan Halkın Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından beklentilerinin neler olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 77,9’u ülkenin sorunlarına sahip çıkması, % 48,1’i ekonomiden iyi anlaması ve % 27,8’i Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi olarak ifade etti.

Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5 olduğu açıklandı.

GEZİCİ: AKINCI KAYBEDECEK, TATAR KAZANACAK

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı istemediğini söyledi.

Gezici, "Kıbrıs Türk halkı arasında Rumlara giderek güven azaldı. Halk, iki farklı bir devlet istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de Gezici, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın seçimleri kaybedeceğine, Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçileceğine işaret etti.

Gezici, "Bu anketimizde neredeyse bire bir sonuç elde ettik. Halk, Türkiye ile ilişkileri iyi olan, kavga etmeyen bir Cumhurbaşkanı istiyor. Anketimizdeki sonuçlar sandıkta ortaya çıkacaktır. Biz, 2015'te de bire bir sonuçları bilmiştik" dedi.

Gezici şöyle dedi:

“Ortaya çıkan tablolara göre 26 Nisan 2020 seçimlerine yaklaşık 2 buçuk ay kalmasına rağmen halkın önemli bir kısmı kararını vermiş durumdadır. Anketimize katılanların sadece %10.00’luk bir kesimi henüz karar vermediğini belirtmiştir. Seçimin iki aday, Sayın Ersin Tatar ile Sayın Mustafa Akıncı arasında çetin bir yarış olarak geçeceği de artık nettir. Sayın Tatar, rakibi önünde geçen aya göre biraz daha öne geçerken bunda en önemli etkenin UBP’deki kararsız oranın giderek azalması olduğu dikkati çekmektedir. Sayın Akıncı’nın oylarında ise az da olsa gerileme söz konusudur”

UBP’nin yüzde 8.8’i Akıncı’ya oy verecek

Gezici’nin araştırmasına katılan halkın yarın KKTC Milletvekili genel seçimlerinde kime oy vermek istediği ile 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde UBP’ye oy vermek isteyenlerin % 82,5’i Ersin Tatar’a oy vermek isterken % 8,8’i Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.

CTP’ye oy vermek isteyenlerin % 1,7’si Ersin Tatar’a oy vermek isterken % 35,7’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.

Ayrıca ankette CTP’ye oy vermek isteyenlerin yüzde 35.7’sinin Akıncı’ya oy vereceğini söylemesi de dikkat çekti.

Araştırmaya katılan halkın yarın KKTC Milletvekili genel seçimlerinde kime oy vermek istediği ile cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki

Yarın Milletvekili Genel Seçimlerinde KKTC Halkı’nın Oy Vermek İstediği Partiye İlişkin Dağılım 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz? Ersin Tatar Mustafa Akıncı Kudret Özersay Erhan Arıklı Tufan Erhürman Sibel Siber Toplam UBP 82,5 8,8 2,3 4,6 1,4 0,6 100 CTP 1,7 35,7 1,7 ,0 60,0 0,9 100 HP 6,9 6,9 81,9 ,0 1,4 2,8 100 TDP 9,6 82,7 5,8 ,0 ,0 1,9 100 TKP - YG ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100 DP 43,3 23,3 33,3 ,0 ,0 ,0 100 YDP 20,5 2,3 4,5 70,5 ,0 2,3 100 MDP 23,0 13,3 ,0 66,7 ,0 ,0 100 Karma Oy 25,7 49,6 10,6 3,5 6,2 4,4 100 Sandığa Gitmem 24,3 43,0 8,4 7,5 10,3 6,5 100

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından Beklentileriniz Nelerdir? Yüzde (%) Ülkenin sorunlarına sahip çıkması 77,9 Ekonomiden iyi anlaması 48,1 Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi 27,8 Türkiye ile iyi ilişkiler kurması 61,6 Siyasi partilere karşı eşit mesafede durması 10,3 Rum tarafı ile iyi ilişkiler kurması 7,3 Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurabilmesi 12,6 Hükümet ile uyumlu olabilmesi 16,8

*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.

“Tatar, bilgisi, çalışkanlığı, dürüstlüğü ile ön planda”

Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Gezici’nin UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Sayın Ersin Tatar UBP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık’ta yeni olmasına rağmen tanınmışlık, halkla kaynaşmış olmak bakımından diğer adaylarından çok önde bulunuyor. Bilgisi, çalışkanlığı, dürüstlüğü ile ön plana çıkarken, partisi içindeki herkesi yanına alma bakımından da oldukça önemli yol kat etti. Yarışın şu anda önde olan ismi Sayın Tatar, geçmiş deneyimlerimiz ve önemli bir süredir yaptığımız anketler Tatar’ın yarışı hem birinci hem de ikinci turda tamamlama olasılığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor”

“Akıncı’nın 2’nci tura kalma olasılığı çok yüksek”

Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Sayın Akıncı, Cumhurbaşkanı olmanın avantajını da kullanarak “sol” diyebileceğimiz, daha fazla federal çözümü Kıbrıs Türkleri için çıkar yol olarak gören kesimin oylarını kendinde toplamayı başarmış görünüyor.

Oylarında az bir düşme olsa da 2’nci tura kalma olasılığı çok yüksek.

Bu arada, şunu da belirtmeliyiz ki, Sayın Akıncı’nın Türkiye iktidar ve muhalefeti ile yaşadığı son çatışmaların, KKTC seçmeni üzerindeki etkisini bu kez ölçmedik. Bu çatışma yaşanırken alanda olduğumuz için sorularımız arasında buna yönelik bir soru yer almadı”

“Erhürman’ın oyları bir noktada sabitlendi”

Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici’nin, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Oyları bir noktada sabitlenmiş durumdadır. Sayın Akıncı karşısında federal çözüm arayışında ciddi bir alternatif olarak görünmüyorsa da hakkında olumlu kanaatler bulunduğu bir gerçektir.

Sayın Erhürman bu yarışta söylemleri ile bir anlamda iki arada bir derede kalmış diyebiliriz.

Kimi kişiler onun Kıbrıs konusunda Sayın Akıncı’dan farklı hiçbir yönü olmadığını vurgularken kimileri de Türkiye ile ilgili tutumunun Sayın Tatar’a benzediğini öne sürüyor.”

“Özersay’ın ikinci turda üstleneceği rol büyük önem taşıyor”

Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici’nin, Dışişleri Bakanı ve bağımsız aday Kudret Özersay ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Sayın Özersay’ın alacağı oy da sabitlenmiş durumdadır. Sayın Özersay’ın ikinci turda üstleneceği rol ise büyük önem taşımaktadır. Sayın Özersay adaylardan biri lehine sahaya inerse bunun o adaya ciddi katkı sağlayacağı söylenebilir. Ancak kararsız kalırsa seçim sonucunun Sayın Tatar lehine olması kuvvetle muhtemeldir.”

“Arıklı’nın ikinci tura kalma şansı yok”

Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici’nin, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Oy oranında önceki anketlere göre önemli fark söz konusu değildir. Sayın Arıklı’nın ikinci tura kalma şansı hemen hemen hiç yoktur. İkinci turda kimi destekleyeceği ise hayli önemlidir. Sayın Arıklı’ya oy verenlerin çok büyük kesiminin ikinci tercihlerinin Sayın Tatar olduğunu belirtmekte ise fayda vardır.”

“Siber, Cumhurbaşkanlığı için yeterli desteğe sahip değil”

Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici’nin, Henüz adaylığını açıklamayan Meclis Eski Başkanı Sibel Siber ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Halk arasında iyi izlenim bırakan, söylediklerine kulan verilen bir isim ama Cumhurbaşkanlığı için yeterli desteğe sahip değil. Halk onu, ülke sorunlarının çözümü için aktif olarak çalışan biri olarak görmek istiyor ama bu Cumhurbaşkanlığı değildir. Sayın Siber’in herhangi bir adaya destek vermesi, ya da onun yanında yer alması o adaya güç katabilir.”

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UBP’nin oyu yüzde 41.8

Gezici’nin araştırmasına katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu kime vereceği de soruldu.

Çıkan sonuçlara göre seçmenin yüzde 41.8’i UBP’ye oy vereceğini söyledi. Anket sonuçlarına göre CTP’nin oyu yüzde 21.9, HP’nin oyu yüzde 11.2, TDP’nin oyu yüzde 9.6 oldu.

YDP’nin oyu yüzde 8.5 olarak gösterilirken, DP’nin oyu yüzde 5.4 olarak açıklandı.

TKP-YG’nin oyu yüzde 1.1, MDP’nin oyu ise yüzde 0.5’te kaldı.

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Maraş’ın açılmasına büyük destek

Ankete katılanların yüzde 84.4'ü Kapalı Maraş'ın açılmasını isterken, yüzde 3.4'ü de Maraş'ın açılmasına karşı çıktı

Gezici Araştırma Şirketi'nin anketinde Kapalı Maraş'ın açılmasına büyük destek çıktı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 84.4'ü Kapalı Maraş'ın açılmasını isterken, yüzde 3.4'ü de Maraş'ın açılmasına karşı çıktı.

Araştırmaya katılanlarına 'Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili alınan kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu soruldu. Halkın yüzde 85'ine yakını Maraş kararına destek verdi.

Yüzde 3,4'ü de Maraş'ın açılmaması gerektiğini ifade ederken, yüzde 12,2'si de Maraş'ın Rumlara iade edilmesini istedi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici,

Kapalı Maraş'ın açılmasına Kıbrıs Türk halkının yoğun bir destek verdiğine dikkat çekti. Gezici, "Halk Maraş'ın açılmasıyla birlikte ekonomide bir şahlanış yaşanacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

KKTC Hükümeti Maraş’ın Açılması Yönünde Karar Aldı. Hazırlıklar Sürüyor. Ne Düşünüyorsunuz? Yüzde (%) Maraş Açılmalı 84,4 Maraş Açılmamalı ve Rumlara İade Edilmeli 3,4 Maraş’ın Statüsü Olduğu Gibi Kalmalı 12,2 Toplam 100

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Türkiye'nin garantörlüğüne tam destek

Gezici Araştırma Şirketi'nin araştırmasına katılanlara Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğü de soruldu.

Halkın yüzde 80,8'i Türkiye'nin garantörlüğünün 'devam etmesini' isterken, yüzde 3'ü 'iptal edilmesi' gerektiğini, yüzde 6,4'ü de 'AB ve BM'nin garantör olması gerektiğini' ifade etti.

Halkın yüzde 78,7'si çözüme inanmıyor

Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla bir anlaşma olacağına da inanmadığı ortaya çıktı.

Buna göre; halkın yüzde 78,7'si Rumlarla bir anlaşmaya inanmazken, yüzde 18'i bir anlaşma olacağına inanıyor.

Türkiye hassasiyeti

Halkın çoğunluğu, seçim sürecine Türkiye'nin dâhil edilmeye çalışılmasına karşı çıktı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Türkiye'ye yönelik söylemlerine işaret edilen ankette, halkın çoğunluğunun seçim sürecinde Türkiye'nin sürece dâhil edilmeye çalışılmasına karşı çıktığı belirlendi.

Buna göre araştırmaya katılanlar, adayların Türkiye'ye yönelik eleştirel veya olumlu söylemi üzerinden bir seçim propagandası izlemesini doğru bulmuyor. Ankete katılanlara bu yönde sorulara, halkın yüzde 73,9'ü 'doğru bulmuyorum' derken yüzde 26,1'i 'doğru buluyorum' yanıtını verdi.

Ankette, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile ilişkilere hassasiyet gösterdiği de ortaya çıkıyor. Buna göre ankete katılanlar, 'Nasıl bir Cumhurbaşkanı olmalı?' soruna yüzde 77,9'u 'ülkenin sorunlarına sahip çıkmalı' derken, yüzde 61'i de 'Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalı' cevabını verdi.