Gezici’ye göre seçimi Tatar kazanacak

Gezici Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Tatar’ın oy oranı yüzde 33.9, Akıncı’nın oy oranı ise yüzde 28.2 oldu. Erhürman’ın oyu yüzde 19.7,Özersay’ın oyu ise yüzde 10.5 olarak gösterildi

Gezici Araştırma Şirketi, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anketin 26-27-28 Ekim 2019 tarihlerinde yapıldığı ve araştırmanın 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4267 katılımcı üzerinden yürütüldüğü açıklandı.

Anket sonuçlarına göre Ersin Tatar’a yüzde 33.9, Mustafa Akıncı’ya yüzde 28.2, Tufan Erhürman’a yüzde 19.7, Kudret Özersay’a yüzde 10.5, Erhan Arıklı’ya yüzde 4, Serdar Denktaş’a yüzde 3.7 destek var.

Gezici’ye göre Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’nın 2’inci tura kalması halinde Tatar yüzde54.6, Akıncı yüzde 45.4 oy alacak ve Tatar seçimi kazanacak.

Araştırmaya katılanlara göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 56,7’si Ersin Tatar’ın ikinci tura kalacağını ifade ederken, % 26,9’u Tufan Erhürman’ın ikinci tura kalacağını ve % 41,7’si ise Mustafa Akıncı’nın ikinci tura kalacağını ifade etti.

Ankete göre; ikinci tura kalacağı "kesin gözüyle bakılan" iki aday Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı.

Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici, seçimle ilgili şu yorumda bulundu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı 2020 yılı Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini şimdiden gündeminin ön sıralarına yerleştirmiştir. Kıbrıs görüşmelerinin çıkmaza girmesi, Doğu Akdeniz’de devam eden hidrokarbon aramaları, bölgede yaşanan diğer sorunlar Kıbrıs konusunun gündemdeki güncelliğini korumasına neden oluyor. Öyle görünüyor ki Kıbrıs konusunun içinde bulunduğu durum, yaşananlar ve yaşanması olası gelişmeler Nisan 2020’de yapılacak seçimleri etkileyecek temel unsur olacaktır. 2020 seçimlerinin Rumlarla federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını tek hal çaresi olarak gören sol partilerle, alternatif çözüm modellerinin de artık gündeme gelmesini isteyen sağ partilerin adaylarının yarışacağı bir nevi referandum olacağı görülmektedir. Hiç kuşkusuz ki, Türkiye ile ilişkiler ve diğer güncel konulara yönelik Cumhurbaşkanı’ndan beklentiler, adayların halkla ilişkileri, olumlu ya da olumsuz yönleri de seçmenin kararında etkili olacaktır.”