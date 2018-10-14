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"Gevşek veya merkezi yanı güçlü federasyon tartışmaları yeni bir Akritas Planı'dır"

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Zorlu Töre, “federasyon gevşek mi olsun merkezi yanı güçlü mü olsun” tartışmalarını da yeni Akritas Planları diye niteleyerek KKTC ve Türkiye’nin bu oyunlara gelmemesini istedi

"Gevşek veya merkezi yanı güçlü federasyon tartışmaları yeni bir Akritas Planı'dır"
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, gevşek veya merkezi yanı güçlü federasyon tartışmalarının yeni bir Akritas Planı olduğu görüşünü ifade etti.

Töre, Kıbrıs meselesinin Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülen milli bir dava olduğunu belirterek Kıbrıslı Türklerin tek başlarına Kıbrıs’ta veya  uluslararası arenada bu mücadeleyi yürütemeyeceklerini kaydetti.

Töre yazılı açıklamasında, Rum-Yunan ikilisinin Helenizm'in egemenliğini Kıbrıs’a tamamen yayma hedefi olduğunu kaydederek, Ege gibi Doğu Akdeniz’in de Helen egemenliğine dönüştürülmeye çalışıldığını belirtti.

“Rum-Yunan ikilisinin ve müttefiklerinin gayreti de Türkiye’yi ve Türk ordusunu adadan çıkarmaya yöneliktir. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonlandırmaktır” diyen Zorlu Töre, Güney Kıbrıs’ta gizli Amerikan üsleri, Yunanistan’a Amerikan asker tesisleri, Güney Kıbrıs’a Fransız İsrail askeri hava alanları ve deniz limanları vermelerinin sebeplerinin Türkiye ve Türk ordusu düşmanlığı olduğunu kaydetti.

Zorlu Töre, “federasyon gevşek mi olsun merkezi yanı güçlü mü olsun” tartışmalarını da yeni Akritas Planları diye niteleyerek KKTC ve Türkiye’nin bu oyunlara gelmemesini istedi. Kıbrıs’ta ayrılığı yaratanın kilise ve Enosisçiler olduğunu ifade eden Töre, bu ayrılığın sonucunda kurulan KKTC’ye ve Anavatan’a sahip çıkılması çağrısı yaptı.

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