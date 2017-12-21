"Genel sağlık Sigortası, sağlığın finansmanı olacak"

TDP Başkanı Özyiğit, hükümete gelmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı adına genel bütçeden yatırılan payın, kamu görevlilerinin ve sigortalıların sağlık kesintileriyle ülkede bulunan ve sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci, turist ve ziyaretçilerden alınacak uygun sigorta primleriyle Genel Sağlık Sigortası'nın oluşturulacağını ve sağlığın finansmanının buradan karşılanacağını belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, insanı merkezine alan, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun, toplumun ve her bireyin sağlık düzeyini yükseltecek etkin, kaliteli ve ulaşılabilir “Sağlık Yapılanması”nı hayata geçireceklerini belirtti.



Üç basamaklı sağlık modelinin birinci basamağında temel sağlık hizmetlerini güçlendirecek merkezden, şehirlerden uzakta tam gün hizmet verecek sağlık merkezleri oluşturulacaklarını açıklayan Özyiğit, bu hizmetin ülke geneline yayılacağını ve sağlık hizmetini hastanın ayağına götüreceklerini kaydetti.



Özyiğit, “Böylece hafif vakalar ve ilaç ihtiyacı bu merkezlerde giderilirken, ikinci basamakta yataklı tedavi gerektiren hastalar tam teşekküllü merkezlerde hizmet alacak” dedi.



Partiden yapılan açıklamaya göre TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti.



Ziyaretlerde, TDP'nin başta sağlık olmak üzere, vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.



"GENEL SAĞLIK SİGORTASI, SAĞLIĞIN FİNANSMANINI OLUŞTURACAK"



TDP Başkanı Özyiğit, Sağlık Bakanlığı adına genel bütçeden yatırılan payın, kamu görevlilerinin ve sigortalıların sağlık kesintileriyle ülkede bulunan ve sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci, turist ve ziyaretçilerden alınacak uygun sigorta primleriyle Genel Sağlık Sigortası'nın oluşturulacağını ve sağlığın finansmanının buradan karşılanacağını belirtti.



Sağlıklı nesiller yetiştirmek için Genel Gıda ve Yem Yasası’nın da eksiksiz uygulanması için gerekli tüzükleri hazırlayıp, Meclis’ten geçireceklerini kaydeden Özyiğit, “Sağlığımız ile oynanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.



Cemal Özyiğit, herkesin güvenle tüketeceği gıdalar için “Belgelendirme ve Etiketleme Sistemi”ni hayata geçireceklerini, TDP’nin gıda güvenliği için tarladan sofraya kadar belgelendirme ve sertifikalandırma uygulamasını başlatacağını belirtti.



Özyiğit, etiket sistemi sayesinde satılan meyve ve sebzenin kimin tarafından üretildiği, hangi tarihte, hangi ilaçların kullanıldığı ve ne zaman hasat edildiği tüm gıdaların üzerindeki etikette belirtileceğini kaydetti.