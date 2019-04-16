Genel Sağlık Sigortası Fonu için Ankara'da temaslar yapılıyor

Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Evrim Hınçal, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Umure Örs ve beraberlerindeki heyetleri, Türkiye Cumhuriyeti teknik heyetleri ile Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Fonu’nu görüşmek üzere Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsteşarlar ve heyetleri, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Fonu üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp, bu akşam KKTC’ye dönecekler.