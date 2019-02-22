"Gençlerimize başka işler de yapabilirsiniz mesajını vermek zorundayız”

Başbakan Erhürman, “Biz gençlerimize sadece kamu yok, başka işler de yapabilirsiniz mesajını vermek zorundayız” diyerek, Karpaz bölgesine üniversite açılması için İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileriyle defalarca görüştüklerini açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin icraatlarıyla ilgili olarak halkı bilgilendirmek ve mevcut sorunları dinlemek amacıyla başlattığı ziyaretleri sürdürüyor.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Erhürman bu kapsamda, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yle birlikte, Yenierenköy’de Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

YEŞİLIRMAK

Burada ilk sözü alan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgenin sorunlarına duyarlı olduğu için Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür ederek, Karpaz bölgesinin sorunlarının diğer bölgelere nazaran çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, Karpaz İmar Emirnamesi’nin bölgeye ciddi zarar verdiğini ve bölgenin gelişmesini olumsuz etkilediğini de belirtti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, bu hafta içinde ikinci kez Yenierenköy’e geldiğini anımsatarak, bölgenin sağlıkla ilgili sorunlarına vakıf olduğunu söyledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde tam zamanlı bir hekimin yanı sıra başka hekimlerin de görev yaptığını ifade eden Besim, uzak bölgelere çok daha fazla hizmet götürmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını kaydetti.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’ndeki diş ünitesinin birkaç gün önce devreye girdiğini, laboratuarın da yaklaşık 10 gün sonra hizmet vermeye başlayacağını anlatan Besim, röntgen cihazı ihalesinin de yapıldığını söyledi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Yenierenköy’ün çok özel bir bölge olduğunu kaydederek, Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan maddi sıkıntılara dikkat çekti.

“Bizim yapmaya çalıştığımız, idareli bir biçimde sorunları teker teker ortadan kaldırmaktır” diyen Şahali, geçmiş dönemde yürütülen yanlış politikalar nedeniyle tarımda sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Şahali, 2018 yılının çok zor bir yıl olduğunu, dövizdeki artışın birçok sektörü olumsuz etkilediğini dile getirerek, tarımla ilgili yapılması gereken yığınla iş olduğunu sözlerine ekledi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, ülkenin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek konuşma yaptığını dile getirerek, 1974 yılından bugüne ülkenin geldiği nokta ve yaratılan düzen için üzüldüğünü ifade etti.

Başbakan, “Öyle bir düzen yarattılar ki, KKTC 1 milyar 800 milyon dolar civarında ithalat yapan bir ülke oldu, ithalata bağımlı bir ülke oldu ve bunun karşılığında ihracat sadece 100 milyon Dolar” diyerek, ihracat ile ithalat arasında çok büyük fark olduğunu vurguladı.

Turizm ve yüksek öğretimde ciddi gelir elde edildiğine işaret eden Başbakan, otellerde çalışanların yüzde 20’sinin KKTC vatandaşı, yüzde 80’inin ise yabancı uyruklu olduğunu anımsatarak, turizm sektöründe kullanılan ürünlerin büyük çoğunluğunun da ithal ürünler olduğunu ifade etti.

Başbakan Erhürman, “Biz gençlerimize sadece kamu yok, başka işler de yapabilirsiniz mesajını vermek zorundayız” diyerek, Karpaz bölgesine üniversite açılması için İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileriyle defalarca görüştüklerini kaydetti.

Erhürman, Karpaz İmar Emirnamesi’nden dolayı bölgenin turizm açısından gelişemediği yönünde şikayetler bulunduğunu da dile getirdi.

Başbakan Erhürman, “İçişleri Bakanı’nın bana verdiği bilgi, önümüzdeki hafta belediye başkanıyla görüşecekler ve üzerinden geçecekler, ilk etapta bu emirname sadece turizm, eko agro turizm yatırımlarının daha geniş olarak yapılmasını sağlamak amaçlıdır. 2020 ise, bu bölge için imar planı olması hedeflenen yıldır, ama onu beklemeden bu emirname gündemdedir” dedi.