"Geçici değil kalıcı çözümler bulmak ve cesur adımlar atmak zorundayız"

Başbakan Tufan Erhürman, geçici değil kalıcı çözümler bulmak ve cesur adımlar atmak zorunda olduklarını söyledi.

CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman dün akşam Mağusa’da genişletilmiş Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ilçe meclisi toplantısında hükümet icraatları hakkında partilileri bilgilendirdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, yaklaşık iki saat süren toplantıda soruları yanıtlayan Erhürman, geçici değil kalıcı çözümler bulmak ve cesur adımlar atmak zorunda olduklarını belirtti.

Halka doğruları anlatma gibi bir misyonları olduğunu belirten Erhürman, ülkedeki sorunların köklü çözümü için umutlu olduğunu, önlerindeki süreyi doğru kullanacaklarını ifade etti.

Yerel seçimlere yönelik parti çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini kaydeden Erhürman, CTP üyelerinin sürekli sokakta olarak parti politikalarını yurttaşlara aktarmasını istedi.