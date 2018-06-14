Gazimağusa Arter'le yürüdü

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, destekçi grubu ve kendisine destek veren Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileriyle birlikte Gazimağusa’da yürüyüş gerçekleştirdi.

Arter’in basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, yürüyüş, Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) önünde başlayıp, Gazimağusa anıt çemberinde son buldu.

Anıt çemberinde son bulan yürüyüşün ardından kendisine destek verenlere teşekkür eden Arter, “Sizin verdiğiniz güç ile dört yılda şehrimize çok büyük projeler kazandırdık. Yeni dönemde yine sizin vereceğiniz güç ile Gazimağusa’mıza hizmet etme gururunu yaşayacağız ve canımız kadar sevdiğimiz şehrimize büyük projeler kazandıracağız” dedi.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar Arter ile birlikte fotoğraf çektirdi.