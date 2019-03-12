"Gaz veya kabloyla elektrik gelirse maliyetler düşürülebilecek"

Her ülkenin kendi koşullarının, kendilerine has olduğunu ifade eden Nami, kablo projesi üzerinde çalıştıklarını ve sonuca gitmek için çaba gösterdiklerini kaydederek mevcut santrallerde filtre konusunun çok maliyetli olduğunu, gaz veya kabloyla elektrik gelirse maliyetlerin düşürülebileceğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalar yapıldı.

ARIKLI: “JENERATÖR İHALESİNDE ÇOK CİDDİ LOBİ VAR”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Kıb-Tek Jeneratör İhalesinde Yeni Gelişmeler” konusunda yaptığı güncel konuşmada, yeni jeneratör alımı konusunda hükümete baskı oluşturulduğunu savunarak, bir ada ülkesi olan Malta’daki jeneratör ihalesini sürecine ilişkin bilgi ve örnek verdi.

Jeneratör ihalesinde çok ciddi lobi olduğunu ve bunlardan etkilenildiğini savunan Arıklı, konu hakkında Güney Kıbrıs’taki süreci de araştırdığını anlattı.

Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini fizibil (yapılabilir) bulmayan bir kesim olduğunu ifade eden Arıklı, bu konuda eleştirilerde bulundu ve Güney Kıbrıs’tan örnekler verdi.

AKSA’da devreye koyulmayı bekleyen iki tane jeneratör bulunduğunu, ancak bunun alım garantisi olmadan ülkeye sokulacağını ifade eden Arıklı, eğer bu doğruysa AKSA’nın 2024 yılında bitecek sözleşmesinin de uzatılacağını söyledi.

Kapalı kapılar ardında bir takım anlaşmalar yapılırsa çok ciddi sıkıntılar yaşanacağına işaret eden Arıklı, yapılanların şeffaflıkla yapılmasını istedi.

NAMİ: “AKSA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI İÇİN BİR ÇALIŞMAMIZ YOK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami cevabi konuşmasında, yaptığı araştırmalar nedeniyle Arıklı’yı tebrik etti.

Her ülkenin kendi koşullarının, kendilerine has olduğunu ifade eden Nami, kablo projesi üzerinde çalıştıklarını ve sonuca gitmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Mevcut santrallerde filtre konusunun çok maliyetli olduğunu, gaz veya kabloyla elektrik gelirse maliyetlerin düşürülebileceğini ifade eden Nami, Türkiye’de Botaş’la bir görüşme gerçekleştirildiklerini anlattı.

Konu hakkında yapılan diğer çalışmalara da değinen Nami, “AKSA’nın 2024’e sona erecek olan bir sözleşmesi var, onun uzatılmasına ilişkin herhangi bir çalışmamız yoktur” dedi.

Temiz, ucuz ve istikrarlı bir enerji arzını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Nami, daha verimli jeneratörle çalışılması için uluslararası bir ihale sürecinin gündemde olduğunu hatırlattı.

Çoklu tarife konusunda Kıb-Tek ile son toplantının yapıldığını, kısa bir süre sonra ise bu konun kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Nami, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda, Türkiye’deki muhatapları ile sürekli iletişim içinde olduklarını ve kendilerinin buna hazır olduğunu, bu konunun kendileri için büyük önem taşıdığını yineledi.