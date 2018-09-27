“Garantiler tabudur”

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, “Garantiler bizim için tabudur, asla vazgeçilemez. Türk ordusu bizim yegâne güvencemizdir” dedi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Murat Dirican’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre ziyarette, Komutanlık bahçesine zeytin fidanı dikildi.

Zeytin fidanı dikiminde konuşan Zorlu Töre, zeytin fidanının hem zaferi hem de barışı simgelediğini, Kıbrıs Türk halkının 1974 Mutlu Barış Harekâtı’ndan sonra huzur, güven, barış ve özgürlük içerisinde yaşamını sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Töre, “Garantiler bizim için tabudur, asla vazgeçilemez. Türk ordusu bizim yegâne güvencemizdir. Zırhlı Tugay’ımız düşmana korku bizlere moral vermektedir. Ordu-millet el ele Kıbrıs’ta ebediyen var olacağız” dedi.