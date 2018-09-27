banner107
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
95 0
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
58 0
9 ay sonra, yeniden doğdular
9 ay sonra, yeniden doğdular
260 0
İddialılar galibiyetle başladı
İddialılar galibiyetle başladı
177 0
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
239 0
İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
44 0
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
94 0
İddialılar hızlı başladı
İddialılar hızlı başladı
312 0
banner82
banner147

“Garantiler tabudur”

banner27

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, “Garantiler bizim için tabudur, asla vazgeçilemez. Türk ordusu bizim yegâne güvencemizdir” dedi

“Garantiler tabudur”
banner192

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Murat Dirican’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre ziyarette, Komutanlık bahçesine zeytin fidanı dikildi. 

Zeytin fidanı dikiminde konuşan Zorlu Töre, zeytin fidanının hem zaferi hem de barışı simgelediğini, Kıbrıs Türk halkının 1974  Mutlu Barış Harekâtı’ndan sonra huzur, güven, barış ve özgürlük içerisinde yaşamını sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Töre, “Garantiler bizim için tabudur, asla vazgeçilemez. Türk ordusu bizim yegâne güvencemizdir. Zırhlı Tugay’ımız düşmana korku bizlere moral vermektedir. Ordu-millet el ele Kıbrıs’ta ebediyen var olacağız” dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.