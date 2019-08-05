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Fatih Dönmez günü birlik ziyaret için ülkeye geliyor

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Fatih Dönmez günü birlik ziyaret için ülkeye geliyor
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Sitemizden öğle saatlerinde duyurduğumuz TC Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülkeye geleceği haberinin yanlış anlaşılma sonucunda yayınlandığını bildirir, haberi düzeltiriz.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günübirlik resmi ziyaret için yarın KKTC’ye geliyor.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dönmez, yarın 10.55’te Ercan Havalimanı’nda olacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın saat 11.30’da Dönmez’i kabul edecek.

Ardından Başbakan Ersin Tatar da konuk bakanla bir araya gelecek.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un vereceği çalışma yemeğinin ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.

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