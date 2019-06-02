“Farklı modeller masaya gelmeli”

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Kıbrıs’ta daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir farklı modellerin artık masaya gelmesi gerektiğini vurguladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında UBP-HP Hükümetinin programındaki en önemli vurgunun liyakat olduğuna dikkat çekti.

UBP-HP Koalisyon hükümetinin hayatın her alanı ile ilgili yapacaklarını hükümet programında ortaya koyduğunu söyleyen Savaşan, UBP-HP hükümet programının en iddialı maddesinin üst düzey kamu görevlilerinin, kurum-kuruluşların yönetim kurulu üye, başkan ve asbaşkanlarının atanmasında liyakatın esas alınacağı maddesi olduğuna dikkat çekti.

KIZILYÜREK KIBRIS TÜRK HALKI’NI TEMSİL ETMİYOR

Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu Milletvekili seçilmesiyle ilgili, “Kızılyürek Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil etmiyor, sadece ismi Türk” diyen Savaşan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 641 bin Rum seçmenden 288 bininin, 81 bin Kıbrıslı Türk seçmenden ise 5 bin 604 kişinin oy kullandığını belirtti. Savaşan “toplam 72 adayın yarıştığı seçimde %45 civarında oy kullanılarak Avrupa Parlamentosu için DİSİ ve AKEL’den 2’şer, DİKO ve EDEK’den ise 1’er toplamda 6 milletvekili seçilmiştir. Bu şekilde yapılan bir seçimle AKEL milletvekili olan Kızılyürek’in sırf Kıbrıslı Türk’tür diye Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil ettiğini söylemek gerçekten uzaktır. Ayrıca seçim öncesinde Niyazi Kızılyürek’in yaptığı açıklamalarda kendisi de seçimi kazanması halinde Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türkleri temsil etmeyeceğini, kendisini seçenleri temsil edeceğini söylemiştir” diye konuştu.

AB, KIBRISLI TÜRKLERE İHANET ETTİ

AB’nin Annan Planı’nın hazırlanmasında önemli rolü olduğunu anımsatan Savaşan, “AB, Kıbrıslı Türklerin evet oyuna ihanet ederek verdiği sözleri tutmadı. Aksine hayır diyen Rum tarafını cezalandıracağına, üyelikle ödüllendirdi ve Kıbrıs Türk Halkı’nın üzerinden ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif ambargoları da kaldırmadı. AB’nin bu konuda adım atmamasının sebebini Kıbrıslı Türklerin, azınlık statüsüyle Rumların kontrol ve denetimindeki devlete tabi olmaları, zaman içinde de eriyip gitmelerini istemesi olarak görüyorum. Kızılyürek’in adaylığı da bu emele hizmet ediyor ve Rum tezlerini destekliyor” dedi.

HP İLE KIBRIS KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR

Bugünkü şartlar değerlendirildiğinde federal bir ortaklık kurulabilmesinin pek de mümkün olmadığının görüldüğünü ifade eden Savaşan, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmeyeceğini açıklamasının bu tezi doğrular nitelikte olduğuna işaret etti. “Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin ortaklığı Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmaya hazır olmadığı açıkça görünüyor. İki halk arasında bir güvensizliğin olduğu da aşikar. Yarım asırdır adada federal bir kültür tesis edilemedi. Buna rağmen Kıbrıs Türk Halkı’nın bir elli sene daha sadece federal bir anlaşma peşinde koşması bekleniyor. Bu en hafif tabiriyle haksızlıktır. UBP federal bir ortaklığın artık gerçekçi olmadığı kanaatindedir. HP’nin de duruşu aynı yöndedir. Hükümet mümkün görünmeyen bir anlaşma için bir elli sene daha kaybetmektense mümkün olabilecek bir anlaşma üzerine odaklanılması gerektiğine inanıyor” diye konuştu.

FARKLI MODELLER ARTIK MASAYA GELMELİ

4’lü hükümetin Kıbrıs Konusu ile ilgili ortak bir görüşünün olmayışının, uluslararası platformda büyük bir zaafiyet yarattığını ifade eden Savaşan, UBP-HP hükümetinin bu konudaki görüşünün hükümet programında da yer aldığını söyledi. Savaşan programda Kıbrıs Konusu ile ilgili ortak görüşün “yarım asırdır devam eden sonu gelmez müzakere süreçleri, federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda gerçekçi olmaktan uzak olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Kıbrıs’ta daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir farklı modellerin artık masaya gelmesi gerekmektedir” şeklinde olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ ÖNEME SAHİP...

Hükümetin bu konudaki duruşunun Türkiye ile de paralellik gösterdiğini belirten Savaşan, “Türkiyemiz her alanda uzun yıllardır KKTC’ye destek veriyor. Doğru işler yaparak ülke insanının refahını artırmak ve insanların mutlu olacağı bir düzende yaşamalarını temin etmek için kurulan UBP-HP Hükümeti döneminde de bu desteğin artarak sürmesi hayati öneme sahiptir. Türkiye’nin desteği, ülke içi yatırımların devam etmesi ve KKTC’nin güçlendirilmesi konusunda olduğu kadar, Kıbrıs Konusunda ve uluslararası ilişkilerimiz bağlamında da önemli ve belirleyici bir destektir” diye konuştu.

DÜRÜST, ERDEMLİ, BİLGİLİ KİŞİLER AKTİF ROL ALMALI...

Siyasete güvensizliğin temelinde yıllardan bu yana siyasetin menfaat için yapıldığı algısının olduğunu anlatan Ahmet Savaşan, bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bu algının yıkılması için başta siyasilere ve halka büyük görevler düştüğünü ifade etti. Siyasetin menfaatler üzerine bina edilen şeytani bir alan olmadığının altını çizen Ahmet Savaşan, siyasetin, dürüst, erdemli, bilgili kişilerin mutlaka aktif rol alması gereken kutsal ve seçkin bir alan olduğunu vurguladı.

UBP 7 OCAK SEÇİMLERİNDE BAŞARI ELDE ETTİ

UBP’nin 7 Ocak seçimlerinde başarı elde ederek 21 Milletvekili çıkardığını anımsatan Savaşan, “seçim sonuçları seçmenimizin UBP Başbakanlığında bir hükümet kurulmasına işaret etmesine rağmen, bu irade görmezden gelinmiş ve 4’lü hükümet kurulmuştur. Bu hükümetin ülkeyi getirdiği nokta ortadadır. Partimiz, Ersin Tatar’ın Genel Başkanlığa seçildiği günden bu yana geçen sürede, başkanımızın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle bir yandan, Genel Sekreteri, Milletvekilleri, MYK’sı, Parti Meclisi, İlçe Başkanları, Örgütleri, üyeleri ve sempatizanlarıyla ülkenin her şehrinde, köyünde ve mahallesinde halkı ile buluşmuş, diğer bir yandan ise gençlerin, kadınların da içinde bulunduğu tecrübeli katrolardan kurulan komitelerde politikalar geliştirmiştir” dedi.

ÇALIŞMA VE İHTİYAÇ DUYULAN REFORMLARI YAPMA ZAMANIDIR

UBP’nin hem seçime, hem de muhtemel bir hükümette sorumluluk almaya her zaman hazır bir siyasi parti olduğunu ifade eden Savaşan, “4’lü hükümetin bozulmasının ardından partimizin yetkili kurullarını toplayarak bir yandan ülkemizde yaşanan sıkıntıların aşılması için ülke insanının erken bir seçimden önce yeni bir hükümet kurulması yönündeki eğilimini değerlendirdik, diğer bir yandan ise Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndan kaynaklanan sorunları da göz önünde bulundurarak HP ile Hükümet kurmaya karar verdik. Mevcut koşullarda doğru bir karar verdiğimiz kanaatindeyim. Şimdi çalışma, üretme ve ihtiyaç duyulan reformları yapma zamanıdır” diye konuştu.