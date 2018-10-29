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Faiz Sucuoğlu'ndan Tatar'a tam destek

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Faiz Sucuoğlu'ndan Tatar'a tam destek
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Ulusal Birlik Partisi'nde hafta sonu yapılan kurultayda başkanlık yarışında bulunan Faiz Sucuoğlu ikinci turda desteğini değişim isteyenlerden yana kullanacağını açıklayarak, Ersin tatar'a açık destek verdi.

Sucuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının en örgütlü siyasal gücü, en köklü, en demokratik partisidir.

Bu gerçek , geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan kurultayımıza 7 bin üyemizin, katılımı ile bir kez daha kendini göstermiştir. Öncelikle, kurultayımıza katılan , aday olan, oy veren , vermeyen herkese demokrasimize, partimize katkılarından dolayı teşekkür eder, onlara layık olabilmek için üzerime düşen görevleri dün olduğu gibi bugün de yapmakta kararlı olduğumu vurgulamak isterim.

Kurultay Genel Başkanlık seçiminde ortaya çıkan sonuç herkesin malumudur. Bu sonuç parti üyelerimizin yüzde 70’in üzerindeki bir kesiminin parti yönetimde değişim istediğini göstermektedir. Bu değişim istencinin arkasında ise, UBP’nin bir an önce halkın ağırlaşan ekonomik sorunlarının çözümü için iktidara gelmesi istemi vardır.

Partililerimiz ayrıca, daha şeffaf, daha demokratik, daha kurumsallaşmış bir UBP yönetimi talep etmektedir. İşte bu saptama ve düşüncelerden yola çıkarak tabanımızdan gelen sese de kulak vererek bugün , yol arkadaşlarım, ekibimle bir dizi toplantı yaparak değerlendirmelerde bulunduk.

Bu toplantılar neticesinde Sayın Ersin TATAR’a ikinci turda tam destek vermeyi kararlaştırmış bulunuyoruz.

Kararımızın partimize, halkımıza , Devletimize olumlu sonuçlar getirmesini diliyor, tüm UBP’lilere en derin saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz."

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