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"Esnafın da görüşlerine kulak verilmesi gerek"

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"Esnafın da görüşlerine kulak verilmesi gerek"
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar,“ esnaf ve zanaatkarın ürettiklerinin  ekonominin içinde önemli yeri olduğunu döviz krizi dolayısı ile yaşanan yeni sıkıntıların aşılması için bu kesimin de görüşlerine kulak verilmesi gerektiğini” belirtti.

Ersin Tatar sivil toplum kuruluşlarına ziyaretleri çerçevesinde bugün de Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret ederek Başkan Mahmut Kanber ve Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile görüştü.

Tatar ziyareti ile ilgili açıklamasında şunları belirtti:

“Esnaf ve zanaatkar demek binlerce insanın emeği, üretimi demektir.

 Esnaf ve zanaatkarın ekonominin içinde önemli yeri vardır. Yaşanan döviz krizi dolayısı elbette bu kesimin de  ortaya çıkan sıkıntıları  söz konusudur ve bunların da aşılması gerekiyor. Bu bağlamda , hükümet  esnaf ve zanaatkar  kesiminin  de görüşlerine ve istemlerine mutlaka kulak verilmelidir.

İmalata dayalı bir ada ekonomimiz olduğuna göre, eğer ülkemiz üretimini artırmak ve ithalata daha az bağımlı olmak istiyorsak akıllı politikalarla desteklemek zorundayız.”

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