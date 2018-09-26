Eski müzakere süreçleri kapandı

Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs sorununda eski müzakere süreçleri döneminin kapandığını söyledi ve “Takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi ve siyasi irade ve kararlılıkla davranılması artık zorunlu hale geldi” dedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere dün sabah Amerika’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a yapıcı bir ruhla, makul ve uygulanabilir olanda uzlaşma arzusuyla gittiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Amerika’ya gitmek üzere dün saat 11.00’de KKTC’den ayrıldı.

Ercan’dan ayrılmadan önce basına açıklama yapan Mustafa Akıncı, “New York’a yapıcı bir ruhla, makul ve uygulanabilir olanda uzlaşma arzusuyla gidiyorum. Çok açıktır ki çözümsüzlüğün devamı Kıbrıs’ta her iki toplumu da olumsuz olarak etkileyecek” dedi.

Kıbrıs sorununda eski müzakere süreçleri döneminin kapandığını kaydeden Akıncı, “Takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi ve siyasi irade ve kararlılıkla davranılması artık zorunlu hale geldi. Geçmekte olan zaman ise Kıbrıs’ta statükonun pekişmesine hizmetten başka bir işe yaramaz” açıklamasında bulundu.

Akıncı, “Bir yandan Kıbrıs’ta çözüm yönünde ilerleme öte yandan bizim de hakkımız olan doğal gazda işbirliği, bunun yanında Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde gümrük birliği güncellemesi ile başlayarak yeni bir ivmenin yakalanması tüm ilgili taraflara yarar sağlayacak gelişmeler olarak görülmelidir. Kısacası ortak vizyon bu olmalı” dedi.

Bu yılki temasın diğer yıllardan farklı bir yanı olduğunu vurgulayan Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in geçici özel danışman olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute’un ilgili taraflarla gerçekleştirdiği ve tamamladığı görüşmelerin raporunu Guterres’e sunmasının beklendiğini anımsattı.

Akıncı, “Sayın Guterres bu rapor ışığında değerlendirmelerini taraflarla paylaşıp bundan sonrası için bizim ne düşündüğümüzü de dinlemek isteyecektir” dedi.

Crans Montana sonrasında geçtiğimiz yılın Eylül ayında da BM Genel Sekreteri ile yine buluştuğunu, hem bu görüşmede hem de iki ay önce özel danışman Lute ile görüşmelerinde Kıbrıs sorununda artık eski müzakere süreçleri dönemi kapandığını dile getirdiğini anımsatan Akıncı, şöyle devam etti:

“Takvimsiz ve sonuç odaklı olmayan süreçlerle sadece zaman tüketilebilir. Geçmekte olan zaman ise Kıbrıs’ta statükonun pekişmesine hizmetten başka bir ise yaramaz. O nedenle yıllardır uygulanan yöntemlerle bir yere varılamadığı anlaşıldığına göre, takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi ve siyasi irade ve kararlılıkla davranılması artık zorunlu hale gelmiştir.”

“Bir yandan Kıbrıs’ta çözüm yönünde ilerleme öte yandan bizim de hakkımız olan doğal gazda işbirliği, bunun yanında Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde gümrük birliği güncellemesi ile başlayarak yeni bir ivmenin yakalanması tüm ilgili taraflara yarar sağlayacak gelişmeler olarak görülmelidir. Kısacası ortak vizyon bu olmalıdır” şeklinde konuşan Akıncı, şöyle devam etti:

“Buna aykırı gelişmeler, örneğin, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’yi yok sayıp dışlayan tek yanlı yaklaşımlar; Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine, destek yerine takoz koyma anlayışı, Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlamaktan çok uzak davranışlardır.

Kıbrıs sorunu sadece kendi içinde bir sorun değil, bunun çok ötesinde boyutları olan bir konudur. Bu bağlamda Kıbrıs’ın kendi içinde olanlar kadar, etrafında olanların da çok büyük rolü vardır. Geldiğimiz aşamada makul noktada buluşabilmek ve çözüm ve barış yolunda toplumlarımıza önderlik edebilmek tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluk sadece bana değil, aynı zamanda Sayın Anastasiadis’e de düşmektedir. Bunun da ötesinde ilgili tüm diğer tarafların da yardımcı olmasının zorunluluğu vardır.”

Mustafa Akıncı-Guterres görüşmesi 29 Eylül Cumartesi günü öğleden sonra yapılacak.