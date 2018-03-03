“Eşitsizlik ve aykırılık içeren vatandaşlıklar üzerinde duracağız”

İstisnai vatandaşlıklar konusunda inceleme başlattıklarını belirten İçişleri Bakanı Baybars , “Eşitsizlik ve aykırılık içeren istisnai vatandaşlıklar üzerinde duracağız. İptal edilecek vatandaşlık sayısı çok olsun diye yola çıkmadık” dedi

Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin önceki günkü toplantısının akşamki kısmında İçişleri Bakanlığı’nın 256 milyon 649 bin 500 TL olan bütçesi oy birliğiyle kabul edilirken, hem muhalefet hem de iktidar milletvekilleri buradaki konuşmalarında, vatandaşlık, insan kaçakçılığı gibi konular üzerine konuştu.

Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Tatar, 28 belediyenin kaça düşürüleceğine karar verilmesini, bunun uygulanmasına geçilmesini istedi.

Vatandaşlık konusunda da değinen Tatar, “Dün buraya gelen kişiye vatandaşlık verilmesini biz de istemiyoruz. Nüfusun, hastanelerin, okulların durumu belli. Nüfus politikasını gözden geçirmeli, Vatandaşlık Yasası’nı ele almalıyız” dedi.

YDP’nin “Türkiyelilerin partisi” gibi lanse edilmesini de eleştiren Tatar, “Biz de Kıbrıslıların partisini mi kuralım yani? Böyle bir şey olamaz…” şeklinde konuştu.

Altyapısı hazır olmayan kırsal kesim arsalarıyla ilgili gereğinin yapılması gerektiğini söyleyen Tatar, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kiralamalar olduğunu söyledi, “Bu iş tek elden yönetilmeli, devletin tutarlı bir kira politikası olmalı” dedi.

Tatar, Tapu Dairesi, Taşınmaz Mal Komisyonu, muhtarlar, Girne İmar Planı gibi konu başlıklarında da konuştu.

PİLLİ: “GÜZELYURT BÖLGESİNDEKİ ŞEHİT ÇOCUĞU ARSALARIYLA İLGİLİ ALT YAPI TAMAMLANMALI”

UBP Milletvekili Ali Pilli de söz aldı. Pilli, Güzelyurt bölgesindeki şehit çocuğu arsalarıyla ilgili alt yapının tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

ÖZDENEFE: “CEZA YASASI’NIN REVİZE EDİLMESİ YÖNÜNDE TÜM PARTİLER İRADE GÖSTERMELİ”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne İmar Planı’nın hayata geçirilmesinden memnun olduklarını, bunula ilgili bazı düzenlemeler gerektiğini kaydetti.

İmar Yasası 1989’da geçirildiğini, bunun revize edilmesi gerektiğini söyleyen Özdenefe, girişimlerin başlatılması istedi.

Özdenefe, imar konusunda Girne’nin yaşadıklarını başka bölgelerin yaşamaması için ilgili imar planlarının hazırlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Ülkede, seks köleliğinin, insan kaçakçılığının çok fazla konuşulmadığını ifade eden CTP’li vekil, geçen dönem insan kaçakçılığı ve kadın ticaretini de içeren yasa tasarısı hazırladıklarını anımsattı.

Özdenefe, Ceza Yasası’nın revize edilmesi yönünde tüm partilerin irade göstermesini de istedi.

Fazilet Özdenefe, gece kulüpleri ve eğlence yerleri ile ilgili yasanın da revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

“İPTAL EDİLECEK VATANDAŞLIK SAYISI ÇOK OLSUN DİYE YOLA ÇIKMADIK”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konuşmacılara yanıtında, belediyelerin yapılandırılmasının, sayısının azaltılmasının zaten hükümet programında olduğunu anımsattı, belediyelerin iç denetimi konusunda yasal eksiklik olduğuna değindi, var olan yasa tasarılarının revizesiyle bu sıkıntının giderilebileceğini aktardı.

Var olan Vatandaşlık Yasası’nın istismara açık olduğunu kaydeden Baybars, bu yasa konusundaki düzenlemeye birçok kesimin sıcak baktığını aktardı.

İstisnai vatandaşlıklar konusunda inceleme başlattıklarını da anımsatan Bakan, “Eşitsizlik ve aykırılık içeren istisnai vatandaşlıklar üzerinde duracağız. İptal edilecek vatandaşlık sayısı çok olsun diye yola çıkmadık” dedi, toplumsal barış vurgusunda bulundu.

İnsan kaçakçılığı ve seks işçiliği konusuna da değinen İçişleri Bakanı, geçtiğimiz dönem Özdenefe’nin hazırladığı yasa tasarısını incelediklerini söyledi, tasarıya desteklerini belirtti.

Bir gece kulübünde yaşanan ölümle ilgili de konuşan Bakan Baybars, ölen kadının doku örneklerinin otopsi için Türkiye’ye gönderildiğini, konunun takipçisi olduklarını dile getirdi.

Baybars, “Gece kulüpleri kapatılmasın mı seks işçiliği yasal hale mi getirilsin? Bununla ilgili karar verilmeli” diyerek, bakanlık olarak bu konuda bir çalıştay düzenleyeceklerini, buradan çıkacak sonucun önemli olacağını ifade etti.

Baybars, Ceza Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini de kaydederek, gece kulüpleri ve eğlence yerleriyle ilgili yasada da yaptırım olmadığını, burada da tadilata ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bakan Baybars, gece kulüpleriyle ilgili denetimlerin sürdüğünü, bu alanda çalışacak komisyonun da geçtiğimiz günlerde toplantı yaptığını hatırlatarak, gelen denetim raporlarının bazılarının yeterli bazılarının da yetersiz olduğunu anlattı.

E –devlet, otomasyon, kadastronun da sisteme aktarılması, muhtarlarla ilgili projeler, Girne İmar Planı hakkında da açıklamalar yapan İçişleri Bakanı projeleri anlattı.