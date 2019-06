YDP Başkanı Arıklı’dan, CTP Başkanı Erhürman’a övgüler: “Anladım ki Erhürman diğer siyasilere benzemiyor. Erhürman liderlerin içerisinde gerçekten kabul edilebilecek ve cumhurbaşkanlığı yapabilecek birkaç kişiden bir tanesi”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de Birinci Boyut’a konuk oldu.

İşte Erhan Arıklı'nın söylediklerinden öne çıkanlar.

Özersay-Özgürgün konusu çok etik dışı bir olay. Ben rakip partiden olmasına rağmen Meclis’te aynı çatı altında oturduğumuz arkadaşıma bu şekilde hakaret edilmesini bir rakip siyasi partinin genel başkanı olarak ben bile hazmedemiyorum. UBP bunu nasıl hazmeder? Hüseyin Özgürgün’ün avukatı değilim. UBP’nin hiç avukatı değilim. Ama netice itibarıyla iş hukuki sahaya aktarılmış, polis soruşturmasını yapıyor vs vs. Bırakın orda kalsın. Sürekli bunu kaşımanın ve birini rencide etmenin hele hele ortağı olacağınız bir siyasi partinin geçmişte genel başkanlığını yapmış bir kişiyi rencide etmenin size kazandıracağı bir şey yok ki. Biraz susun. Vatandaşın biraz sakinliğe, sukünete ihtiyacı var”…

“Burada Hüseyin bey son derece haklı. 3 ayrı gazetenin manşeti nerdeyse tıpkı basım. Birileri demek ki bunlara servis yapıyor. Tesadüf olamaz. 3 gazete diğer gazetelerde olmayan bir haberi yayınlarsa demek ki birisi servis yaptı. Kim yaptı bu servisi? Polisten birileri yapmış peki niye bu aşamada yaptı? Kimin işine yarar? Kimin işine yarıyorsa o yaptırıyor. Hüseyin bey de oradan hareketle bunu Kudret bey yaptırmıştır diyor. Yani gerçekten bayrama giriyoruz vatandaşın çok ciddi sıkıntıları var. Herkesin ekonomik sıkıntılardan sinirleri burnuna gelmiş durumda. Böyle bir ortamda siyaseti giderek germeye devam ediyoruz. Ya tamam kurdunuz, kurulmaması lazımdı kurdunuz. Artık önünüze bakın”

“ŞUANDA ERSİN TATAR’A DİŞ BİLEYEN EN AZ 7-8 TANE MİLLETVEKİLİ VAR”

“Ekim ayında Meclis açıldığında çok ciddi hükümet krizi ile karşılaşacağız. Yani o yapacağınız icraatların toplumda yaratacağı komplikasyonları göğüsleyebilecek bir yapı yok ortada. Dolayısıyla hükümet ortakları zaten birbirlerinin zaaflarını arıyor. Mesela UBP’de çok ciddi karışıklıklar var. İrsen Küçük dönemini yeniden dejavu gibi yaşayabiliriz. Her an her şey olabilir orada. Şuanda Ersin Tatar’a diş bileyen en az 7-8 tane milletvekili var. Bunlar çok kısa bir süre içerisinde tekrar biraraya gelip, bir grup oluşturabilirler. Bunun liderliğini Hüseyin Özgürgün mü yapar, Sunat Atun mu yapar bilmiyorum. Ama çok ciddi bir karışıklık olacak UBP içerisinde”

“ERHÜRMAN ŞUANDA GÖRDÜĞÜM LİDERLERİN İÇERİSİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI YAPABİLECEK BİRKAÇ KİŞİDEN BİR TANESİ”

“Anladım ki Tufan Erhürman diğer siyasilere benzemiyor. Gerçekten bu Başbakanlık onu iyice olgunlaştırdı. Hükümetin bozulması ile ilgili söylemler karşısında olgun bir tavır sergiledi. Kendisine yapılan hiçbir saldırıya dönüp cevap bile vermedi. Hükümet programı görüşülürken Meclis’te yaptığı konuşma son derece olgun bir konuşmaydı. Hatta birileri demiş ki Erhan bey oruçlu onun konuşması sona kalırsa biraz rahatsız olabilir. Hemen demiş ilk o konuşsun. İlk konuşma hakkını bana verdi. Yani Tufan Erhürman benim şuanda gördüğüm liderlerin içerisinde gerçekten kabul edilebilecek ve bana göre cumhurbaşkanlığı yapabilecek birkaç kişiden bir tanesi. Aday olması lazım. 7 Ocak seçimleri bu topluma iki tane genç lider armağan etti. Birisi şansını çok kötü kullandı. Sayın Kudret Özersay hovardaca harcadı o şansı. Bir tanesi de çok iyi kullandı ve bu toplumda uzun yıllar iz bırakabilecek bir siyasi konuma geçti. İnşallah o da bu şansı iyi kullanır”

Şuanda oy oranımız yüzde 17.1 Biraz daha artırdık. Ama resmi anket olduğu için de birşey diyemeyiz. CTP bizim arkamıza düşmüş durumda. Ama birşeyi itiraf etmek zorundayım. CTP’nin oyu belki yüzde 15 veya biraz daha altı olabilir. Ama Tufan Erhürman’ın şahsi oyunun çok daha fazla yukarılarda olduğuna inanıyorum”

SAYIN ERHÜRMAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURSA TAVRINIZ NE OLUR?

“Niye sıcak bakmayalım ki olabilir. Tufan Erhürman hoca özellikle bu başbakanlığı döneminde son derece düzgün bir profil ortaya koydu. Herkesle çok yakın ve sıcak ilişkiler kurdu. Başlangıçta onunla benim aramda çok ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Ondan sonra geldi elimi sıktı başkan dedi bugünden itibaren yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Ben de kabul ettim, sarıldık ve yeni bir sayfa açtık. O günden sonra çok medeni ve sıcak ilişkiler oldu”