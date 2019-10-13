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Erdoğan'dan Akıncı'ya: Haddini bil

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili söylemlerine ilişkin "Hadsizlikti. Dünya'da KKTC'nin devlet olma mücadelesini bizden başka veren yok. Oturduğu makam Türkiye'nin mücadelesi ile kazanılmıştır" dedi

Erdoğan'dan Akıncı'ya: Haddini bil
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan “Mustafa Akıncı’nın yaptığı hadsizliktir” diyerek “Haddini bilsin. Oturduğu makam kendi gücü ile elde edilmiş bir makam değil Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadelesi ile kazanılmıştır. Soydaşlarımız ona gerekli cevabı verecektir” dedi.

Katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi:

“Açık ve net söylüyorum hadsizliktir haddini bilmemektir.

Dünya’da KKTC’nin devlet olma mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok.

Öyle bir yere savruluyor ki…

Haddini bilmesi lazım, kendini bilmesi lazım.

Oturduğu makam kendi gücü ile elde edilmiş bir makam değil Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadelesi ile kazanılmıştır.

İnanıyorum ki KKTC halkı gereken dersi verecektir.”

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