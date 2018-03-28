Erdoğan, AB’den müdahale istedi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kıbrıs MEB’inde alınan enerji kararlarında Kıbrıslı Türklerin de eşit söz sahibi olmaları yönünde AB’den müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi

AB ile Türkiye arasında Varna’da gerçekleştirilen zirve ve sonuçları Rum basınında geniş yer bulurken, başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmak üzere birçok Rum yetkiliden zirvenin sonuçlarına ilişkin yorumlar geldi.

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan Her Şeyi İstiyor – MEB Konusunda Geri Adım Atmıyor – Tüm Talepler AB’ye Yazılı – Tusk Türkiye’nin Yükümlülüklerini Ortaya Koydu – Lefkoşa Erdoğan’dan İşaret Bekliyor” başlıkları altında yer verdiği haberlerinde, Türkiye-AB zirvesi ve konuya ilişkin açıklamaları yansıttı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Varna’daki AB-Türkiye zirvesinde, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) konusunda geri adım atmadığını yazdı.

Gazete, Erdoğan’ın “Türkiye’nin yasal talepleri ve çıkarlarını gündeme getirerek, Güney Kıbrıs MEB’inde alınan enerji kararlarında Kıbrıslı Türklerin de eşit söz sahibi olmaları yönünde AB’den müdahalede bulunmasını talep ettiğini” öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki eylemlerini haklı göstermek adına uluslar arası hukuka atıfta bulunduğunu belirten gazete, Türkiye’nin zirvede, AB’yle olan ilişkilerine dair tüm taleplerini ise yazılı sunduğunu savundu.

Gazete, Türkiye’nin, AB’nin ikinci yardım paketi olan 3 milyar Euro’yu almakla kalmayıp Türkiye’ye vize serbestisinin sağlanması konusunun Brüksel tarafından incelemeye alınmasını sağlamayı da başardığını belirterek Komisyon’un bu konuyu inceleyecek bir teknokrat grubunu, büyük olasılıkla nisan ayında Türkiye’ye gönderme taahhüdü verdiğini de iddia etti.

Gazete haberinin devamında, Avrupa Konseyi Başkanı Jean Claude Juncker ve AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk’un Varna zirvesi sonrasında yaptıkları açıklamalara da geniş yer verdi.

Habere göre Juncker ve Tusk yaptıkları açıklamada özetle Türkiye’den Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la ilişkilerini normalleştirmesini, AB vatandaşlarının serbest bırakılmalarını hızlandırmasını ve Türkiye’deki olağanüstü hali kaldırmasını istediler.



