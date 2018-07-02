Erdoğan 9 Temmuz'da KKTC'ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti yeni başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapacak. Erdoğan, KKTC’de, Edirne’deki Selimiye Camii’nden esinlenilerek, yapılan Haspolat'taki Hala Sultan Camii’nin açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 9 Temmuz’da KKTC’ye yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyaretinde, Haspolat bölgesinde, 2013 yılında yapımına başlanan Hala Sultan Camii’nin açılışına katılacak. 37 bin metrekare alana ve 4 minareye sahip camide, 6 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.