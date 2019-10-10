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ENI Doğu Akdeniz'de kazıdan vazgeçti

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Dışişleri Bakanı Özersay, “İtalyan ENI şirketinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede eğer gerginliğe neden olacaksa kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum.”

ENI Doğu Akdeniz'de kazıdan vazgeçti
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bir süredir Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile birlikte sahada dengeyi sağlamaya dönük olarak ortaya koyduğumuz politikanın etkileri artık hissediliyor.” açıklamasında bulundu.

Özersay, İtalyan enerji şirketi ENI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzi’nin “çevrede (Kıbrıs açıklarında) savaş gemisi görürsem sondaj yapmam” yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Özersay, “İtalyan ENI şirketinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede eğer gerginliğe neden olacaksa kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum.” Dedi.

Özersay sosyal medyadan paylaştığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2018 yılı içerisinde bahse konu şirket hem Türkiye’nin bu konularda ciddi olduğunu, hem de Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim bir çözümden önce bu çalışmalar yapılacaksa bir uzlaşmaya hazır olduğumuzu bizzat görmüş, tecrübe edinmiştir. Umarım uluslararası şirketler de dahil bu konulardaki tüm paydaşlar Kıbrıs Rum liderliğine doğal gaz konusunda doğru mesajları vermeye başlarlar. Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş, sonuç alınmasına yardımcı olabiliyor.”

ENI YÖNETİCİSİ DESCALZI: “SAVAŞ GEMİLERİ GELİRSE SONDAJ YAPMAM”

İtalyan enerji şirketi ENI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzi, yaptığı açıklamada, Kıbrıs açıklarına savaş gemileri gönderilmesi durumunda sondaj yapmayacaklarını söyledi.

 İtalya’nın başkenti Roma’da ENI’nin bir etkinliğinde gazetecilere konuşan Claudio Descalzi “Endişe etmiyorum, fakat birileri savaş gemileriyle gelirse, sondaj yapmam.  Şüphesiz kuyu kazmak için savaşlar başlatan taraf olmak istemem” dedi.

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