En genç Bakan Ayşegül Baybars

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakanlığındaki yeni Bakanlar Kurulu'nda en genç bakan İçişleri Bakanı HP milletvekili Ayşegül Baybars Kadri olurken, en yaşlı bakan ise Maliye Bakanı Serdar Denktaş oldu

Kıbrıs Türk halkının, ara seçimler dahil 14’üncü kez sandığa gittiği 7 Ocak milletvekilliği seçiminin ardından bugün Cumhurbaşkanı’nca onaylanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki yeni Bakanlar Kurulu’yla, siyasi tarihte yeni bir sayfa açıldı.

CTP, HP, TDP ve DP’nin ortaklığında kurulan kabinede, CTP’den 4, HP’den 3, TDP ve DP’den 2’şer bakan görev yapacak.

Hükümetin DP kanadındaki iki isim olan Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Nisan 2016’dan bugüne dek görev yapan UBP-DP koalisyonunda da bu makamlarda yer alıyordu.

Yeni koalisyonu oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının dördü de kabinede yer aldı. Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit siyasi hayatlarında ilk kez hükümette yer alırken, 28 yıllık milletvekili hayatı boyunca birçok kez bakanlık üstlenen Maliye Bakanı Serdar Denktaş da kabinenin en deneyimli ismi olarak yeni bir döneme başladı.

Kabineye 2 kadın bakana karşılık 9 erkek atandı.

EN GENÇ KADRİ… YAŞ ORTALAMASI 48

Bakanlar Kurulu’nun en genç ismi, 16 Kasım 1981 doğumlu HP’li İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri. 36 yaşındaki Kadri’yi, ay farkıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunu alan 4 Mart 1981 doğumlu TDP’li Zeki Çeler izliyor.

Yaş ortalamasının 48 olduğu yeni hükümette, siyasetin deneyimli isimlerinden DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da en yaşlı bakan sıfatını taşıyor. Denktaş’ı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini üstlenen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit izliyor.

Başbakan ve İçişleri Bakanı’nın hukukçu olduğu yeni hükümette işletme eğitimi almış 4 bakan bulunuyor.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in eğitimci/akademisyen sıfatları da var.

BAŞBAKAN YARDIMCI DOÇENT, BAŞBAKAN YARDIMCISI PROFESÖR, EĞİTİM BAKANI ÖĞRETMEN

1970 doğumlu Başbakan Tufan Erhürman hukukçu ve “yardımcı doçent” akademik ünvanını da taşıyor.

1973 doğumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay uluslararası ilişkiler alanında “profesör.”

1960 doğumlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, uzun yıllar öğretmenlik yapmış bir isim.

Eğitimci de olan bu üç isim, “hoca” sıfatlarıyla da tanınıyor.

Uzun yıllardır siyasette yer alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, matbaacılık ve ekonomi eğitimi gördü.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri hukukçu.

1974 doğumlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ekonomi ve işletme eğitimi aldı.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı yapan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın atamasıyla Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi olarak görev yapan 1967 doğumlu Özdil Nami ise bu kez “Ekonomi ve Enerji Bakanı” sıfatıyla kabinede görev aldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1964 doğumlu ve İşletme Fakültesi mezunu.

2015-2016 Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olarak kabinede görev alan 1973 doğumlu Erkut Şahali, yeni hükümette Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı sıfatını taşıyor. Şahali, iletişim eğitimi gördü.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 1965 doğumlu ve diş hekimi.

Kabinenin en genç ikinci ismi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında eğitim aldı.

DIŞTAN ATANAN TEK BAKAN FİLİZ BESİM

Kabinenin Meclis dışından atanan tek bakanı, Sağlık Bakanlığı görevini üstlenen diş hekimi Filiz Besim oldu.

Besim, 7 Ocak seçimlerinde CTP’den Güzelyurt milletvekili adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.

11 İSİMDEN 6’SI LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

Kabinedeki 11 isimden 6’sı olan Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit, Serdar Denktaş, Tolga Atakan ve Özdil Nami Lefkoşa milletvekili.

Ayşegül Baybars Kadri, Fikri Ataoğlu ve Erkut Şahali, Gazimağusa; Zeki Çeler ise Girne milletvekili sıfatlarını taşıyor.

4 siyasi partinin ilk kez bir koalisyon oluşturmasıyla kurulan hükümet, 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi’nde 27 milletvekiline sahip…

7 Ocak seçimlerinde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er ve YDP de 2 milletvekili çıkarmıştı.