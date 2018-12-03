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"Emirname amacına uygun yapıldı"

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, emirname taslağı amacına uygun kullanıldığını ve imar planı çerçevesindeki öngörüleri de dikkate alarak yapıldığını belirtti. İmar planı hazırlıkları devam ederken yapılan geçici bir emirname olduğunu dile getiren Kadri, siyasi partilerden de yazılı görüş istendiğini ancak görüş veren tek partinin YDP olduğunu kaydetti

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"Emirname amacına uygun yapıldı"
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Meclis Genel Kurulu’nda, Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca yapılan konuşmalarda, emirname konusu yeniden gündeme getirildi.
Bu çerçevede söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, emirname konusuna değinerek, padişahlık döneminin kapandığını ve yeni yönetim modelinin artık ortak akıl yöntemiyle kararlar alınmasını gerektirdiğini söyledi.
Herkesin gelip geçici kararlardan bıktığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ülkede olması gereken imar planıdır” dedi 
Nazım Çavuşoğlu, siyasetçinin halkı temsil ettiğine işaret ederek emirnamenin yapılış aşamasında hangi sivil toplum örgütünün katkı koyduğunu öğrenmek istediğini belirtti.
Emirnamenin yayınlandığında neye hizmet edeceğinin de bilinmediğini savunan Çavuşoğlu, emirnamenin yayınlanmasının maksadının ne olduğunu sordu.
Halkın hiçbir teknik kesimiyle çalışılmadan emirname yayınlanmasının doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu yapılan icraatın ben bilirim olur mantığı ile yapıldığını dile getirerek, bilgilendirme toplantılarının da sağlıklı yapılmadığını kaydetti.
KADRİ: “EMİRNAME AMACA UYGUN”
Çavuşoğlu’nu yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, emirname taslağı amacına uygun kullanıldığını ve imar planı çerçevesindeki öngörüleri de dikkate alarak yapıldığını belirtti. 
İmar planı hazırlıkları devam ederken yapılan geçici bir emirname olduğunu dile getiren Kadri, siyasi partilerden de yazılı görüş istendiğini ancak görüş veren tek partinin YDP olduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, bazı sivil toplum örgütlerinin de yazılı görüş verdiğini belirterek kendilerinin bazı bölgelerde ciddi destek aldıklarını söyledi.
Kadri, bilgilendirme toplantılarını da fazlasıyla yaptıklarını dile getirdi.
TÜZÜK İHLALİ TARTIŞMALARI
Konuşmaların ardından Genel Kurul’da 62’inci maddenin ihlal edildiği konusunda tartışmalar çıktı. Milletvekilleri yerlerinden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a itiraz etti. 
Tartışmaların üzerine usulen tekrar konuşma yapan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, genel olarak 62’nci maddenin 5 dakika olarak kullanıldığını fakat ülkenin önemli konularında kamuoyunu bilgilendirmek için istenilen konuşmaların usulen yapılması gerektiğini kaydetti.
Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra gündemde yer alan “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine geçildi.

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