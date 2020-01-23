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Emekli büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti

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Emekli büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti

KKTC’nin Londra ve New York temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve müzakere heyeti üyeliği görevlerinde bulunan emekli büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çağlar’ın vefatı nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayımladı.
Özersay, “Yıllar önce Cumhurbaşkanlığı’nda müzakerelerde birlikte çalışma imkanı bulduğum, ülkemizin Londra ve New York temsilcisi görevlerini de yapmış olan, Bakanlığımız eski Müsteşarlarından tecrübeli diplomat Büyükelçi Reşat Çağlar’ı maalesef kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve Kıbrıs Türk Halkının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı da, bakanlığın eski müsteşarlarından, emekli büyükelçi Reşat Çağlar’a Tanrı’dan rahmet, ailesi ve Dışişleri camiasına başsağlığı diledi.

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